806 người tử vong do virus corona mới

Tổng số trường hợp tử vong: 806. Như vậy số người tử vong vì virus cổna mới đã vượt số bệnh nhân chết do virus corona SARS. Năm 2003 trên toàn thế giới có 774 bệnh nhân chết vì SARS, trong đó Việt Nam có 5 bác sĩ y tá và 1 bác sĩ người Ý tử vong do bệnh này khi không may mắc bệnh trong quá trình điều trị cho bệnh nhân dương tính với SARS tại Bệnh viện Việt - Pháp (Hà Nội).

Hiện số bệnh nhân tử vong do virus corona mới trên thế giới phân bố tại:

1. Trung Quốc đại lục: 804

2. Philippine: 1

3. Hồng Kông (TQ): 1

Tổng số trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc đại lục: 354.

- 27 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài Trung Quốc đại lục) ghi nhận trường hợp mắc như sau:

1. Nhật Bản: 89 trường hợp

2. Singapore: 40 trường hợp

3. Thái Lan: 32 trường hợp

4. Hồng Kông (TQ): 26 trường hợp

5. Hàn Quốc: 24 trường hợp

6. Đài Loan (TQ): 17 trường hợp

7. Malaysia: 16 trường hợp

8. Úc: 15 trường hợp

9. Đức: 14 trường hợp

10. Việt Nam: 13 trường hợp

11. Mỹ: 12 trường hợp

12. Pháp: 11 trường hợp

13. Ma Cao (TQ): 10 trường hợp

14. Canada: 7 trường hợp

15. Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 7 trường hợp

16. Anh: 3 trường hợp

17. Ấn Độ: 3 trường hợp

18. Philippine: 3 trường hợp

19. Ý: 3 trường hợp

20. Nga: 2 trường hợp

21. Campuchia: 1 trường hợp

22. Phần Lan: 1 trường hợp

23. Nepal: 1 trường hợp

24. Sri Lanka: 1 trường hợp

25. Thuỵ Điển: 1 trường hợp

26. Tây Ban Nha: 1 trường hợp

27. Bỉ: 1 trường hợp

Thái Hà