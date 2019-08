Ăn chuối theo cách này, cả đời không phải uống một viên thuốc

Quảng cáo

Ăn 1-2 quả chuối mỗi ngày trước khi tập luyện sẽ giúp bạn có đủ năng lượng cho đến hơn 1 tiếng đồng hồ vận động. Kali chứa trong chuối bảo vệ cơ bắp của bạn khỏi chuột rút, trong khi carbohydrate cung cấp cho bạn đủ năng lượng để chịu đựng các hoạt động nặng. Ảnh minh họa: Internet

Kiên trì ăn chuối mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ ung thư trực tràng, bởi vì chất xơ trong chuối có thể cải thiện chức năng hoạt động của đường tiêu hóa. Ảnh minh họa: Internet

Ăn chuối đúng cách mỗi ngày có thể duy trì nhịp tim bình thường, thúc đẩy giải phóng insulin, kiểm soát lượng đường trong máu và duy trì chỉ số huyết áp ổn định.

Chuối cũng rất tốt cho người bị viêm dạ dày, ợ nóng và giúp khôi phục các khoáng chất bị mất đi đối với người mắc bị tiêu chảy. Ảnh minh họa: Internet

Theo các nhà khoa học Nhật Bản, chuối càng chín, vỏ càng có nhiều đốm đen thì càng chứa nhiều TNF (tumor necrosis factor) là chất có khả năng chống ung thư, chống lại các tế bào phát triển bất thường trong cơ thể bằng cách gây trở ngại cho sự phát triển của chúng và khiến chúng tự diệt. Đó là chưa kể trong chuối còn chứa lượng chất chống oxy hóa cao sẽ giúp cải thiện hệ miễn dịch, tăng bạch cầu bảo vệ cơ thể. Vậy nên, khi thấy những trái chuối chín rục quý giá, bạn đừng dại mà bỏ đi nữa nhé!Mọi người đều biết rằng, nếu lượng natri trong chế độ ăn quá nhiều sẽ khiến huyết áp tăng cao. Do đó, nếu bạn ăn một số lượng chuối hàng ngày đúng cách, bạn có thể giúp cơ thể có được sự cân bằng giữa natri và kali, từ đó có thể duy trì sự cân bằng huyết áp.Đặc biệt, bệnh nhân bị huyết áp cao được các chuyên gia khuyến cáo là nên duy trì ăn một quả chuối mỗi ngày, có thể ổn định huyết áp hiệu quả.Những người có kiến thức về sức khỏe nhất định đều biết rằng, có rất nhiều kali trong một quả chuối. Lời khuyên dành cho bạn là, kể cả những người khỏe mạnh cũng nên ăn một quả chuối mỗi ngày để đảm bảo lượng kali theo nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.Kali là một chất dinh dưỡng rất quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Bởi vì cơ thể sử dụng kali để tạo ra điện tích, nó có thể đảm bảo hoạt động bình thường của tế bào người.Ăn chuối đúng cách mỗi ngày có thể duy trì nhịp tim bình thường, thúc đẩy giải phóng insulin, kiểm soát lượng đường trong máu và duy trì chỉ số huyết áp ổn định.Nếu có quá nhiều yếu tố natri trong cơ thể, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tim. Do đó, việc giảm hàm lượng natri và tăng lượng kali có thể bảo vệ tim và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.Do đó, ăn chuối là cách tốt nhất để bổ sung kali. Nó không chỉ có thể bổ sung kali mà còn có thể bổ sung vitamin C và vitamin B6, giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim.Các chuyên gia cho rằng, hầu hết mọi người đều biết đến việc ăn nhiều rau và trái cây tươi có thể làm giảm nguy cơ ung thư, vì các nguyên liệu thô, chất xơ trong rau và trái cây khá phong phú, chứa nhiều loại vitamin và nguyên tố vi lượng, không có quá nhiều muối và đường, chất tạo màu.Kiên trì ăn chuối mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ ung thư trực tràng, bởi vì chất xơ trong chuối có thể cải thiện chức năng hoạt động của đường tiêu hóa.Những người có nguy cơ cao mắc ung thư đường ruột, đại trực tràng thì nên ăn từ 1-2 quả chuối mỗi ngày để hỗ trợ và phòng chống ung thư.Nhiều người cao tuổi sẽ có các triệu chứng liên quan đến khó tiêu và táo bón. Trong trường hợp này, bạn nên duy trì thói quen ăn chuối để giúp nhuận tràng.Chuối là một loại trái cây tương đối thanh đạm, rất giàu chất xơ, có thể thúc đẩy nhu động của đường tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột hoạt động trơn tru, tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.Chuối có tính chống axit tự nhiên, có thể giảm tình trạng trào ngược axit và ợ nóng, chỉ cần bạn ăn 2 quả chuối mỗi ngày thôi cũng có thể thấy dễ chịu hơn hẳn.Ăn 1-2 quả chuối mỗi ngày trước khi tập luyện sẽ giúp bạn có đủ năng lượng cho đến hơn 1 tiếng đồng hồ vận động. Kali chứa trong chuối bảo vệ cơ bắp của bạn khỏi chuột rút, trong khi carbohydrate cung cấp cho bạn đủ năng lượng để chịu đựng các hoạt động nặng.Thiếu máu gây xanh xao, mệt mỏi, và khó thở. Đó là kết quả của việc giảm tế bào hồng cầu và mức Hemoglobin thấp trong máu. Chuối cung cấp chất sắt, kích thích sản sinh các tế bào hồng cầu và hemoglobin nên những người bị thiếu máu cũng rất cần ăn.Chuối rất dễ tiêu hóa và không gây kích ứng đường ruột. Kháng tinh bột (loại tinh bột không được tiêu hóa khi đi qua ruột non) có trong chuối không bị tiêu hóa và được giữ lại trong ruột già, nơi nó trở thành nguồn dinh dưỡng cho các loại vi khuẩn lành mạnh.Chuối cũng rất tốt cho người bị viêm dạ dày, ợ nóng và giúp khôi phục các khoáng chất bị mất đi đối với người mắc bị tiêu chảy.Lượng trytophan cao trong chuối sẽ được cơ thể chuyển hóa thành serotonin – chất dẫn truyền thần kinh giúp con người cảm thấy thư giãn, thoải mái, hạnh phúc hơn… Không chỉ thế, chuối còn điều hòa đường huyết, giàu vitamin B có thể trấn tĩnh hệ thần kinh, giúp cải thiện tâm trạng lo âu buồn bực thường gặp do hội chứng tiền kinh nguyệt PMS.Chuối có nhiều chất xơ nên sẽ kích thích nhu động ruột, là bài thuốc tự nhiên giúp bạn phòng ngừa táo bón.Chuối chứa nhiều chất xơ và một loại tinh bột làm giảm sự thèm ăn của bạn và ngăn bạn tăng cân. Nó làm giảm lượng đường trong máu và tăng sự nhạy cảm của cơ thể với insulin. Nếu tế bào của cơ thể không nhạy cảm với insulin, chúng không thể hấp thụ glucose, và tuyến tụy bắt đầu sản sinh ra nó với số lượng lớn hơn. Cơ thể có tích tụ chất béo hay không phụ thuộc vào lượng insulin hiện có.Chuối giàu vitamin B6. Trung bình, một quả chuối đáp ứng khoảng 20% nhu cầu Vitamin B6 hằng ngày của cơ thể. Điều này giúp cơ thể sản sinh ra Insulin, Hemoglobin và các Axit Amin cần thiết duy trì sự khoẻ mạnh của các tế bào.Chúng ta thường nghĩ rằng cam và dâu tây chứa lượng Vitamin C lớn nhất, tuy nhiên, chuối mới là loại thực phẩm chứa tới 15% định mức hàng ngày của chúng ta về chất quan trọng này.

Quảng An (tổng hợp)