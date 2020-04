Ăn nho cần biết những 'đại kỵ' này để khỏi rước họa vào thân

Quảng cáo

Tuy rất hiếm nhưng nho vẫn có thể gây dị ứng, nguyên nhân là do trong nho có một loại protein làm nhiệm vụ chuyển hóa lipid đã được chứng minh có khả năng tạo ra phản ứng dị ứng ở người. Nếu bị dị ứng với nho, bạn có thể bị nổi ềm đay, mẩn đỏ trên da. Trong trường hợp nghiêm trọng, bạn có thể bị khó thở và sốc phản vệ. Ảnh minh họa: Internet

Nho chứa tương đối ít calo, nhưng khoảng 30 quả nho chứa chưa đến 105 calo. Nếu bạn thấy ngon miệng mà ăn hết cả túi thì lượng calo nạp vào cơ thể tương đương với cả một bữa ăn. Nếu bạn thường xuyên ăn nho mà không định trước suất ăn của mình thì số calo thêm vào này sẽ khiến bạn tăng cân. Ảnh minh họa: Internet

Trong 125 mL (½ cốc) nước ép nho chứa tới 23-66 mg vitamin C sẽ không tốt cho những người mắc bệnh viêm loét dạ dày. Do vậy những người mắc bệnh này nên hạn chế hoặc không nên ăn nho. Ảnh minh họa: Internet

Người bị tiểu đường



Trong 100 gam thịt quả nho sẽ chứa 10 đến 12 gam đường gluco và fructose dễ hấp thụ. Vì thế, khi ăn loại quả này, lượng đường huyết trong máu sẽ tăng cao. Do vậy, nếu bạn mắc phải căn bệnh tiểu đường thì nên hạn chế sử dụng loại quả này, ăn càng ít càng tốt và nên tham khảo thêm ý kiến từ bác sĩ điều trị.



Người đang điều trị bệnh tăng huyết áp



Nho với thuốc ức chế calcium làm chậm chuyển hóa thuốc. Cho nên đang điều trị bệnh tăng huyết áp nên kiêng hoặc ăn ít, uống ít nước nho để tránh gây tăng hiệu lực của thuốc không kiểm soát được (Diltiagem, Verapamil). Các thuốc ức chế men chuyển (Benzapril, captopril) để chữa tăng huyết áp cũng tương tác với kali trong nho, cho nên khi dùng thuốc đó tránh hoặc ăn ít nho.



Người bị bệnh răng miệng



Những người đang mắc bệnh về răng miệng, đặc biệt là đang đau răng, nếu ăn nhiều nho tươi hay uống nhiều nước nho sẽ khiến bệnh bị nặng hơn. Người bị tăng huyết, bệnh nhân ghép tim, thận và giác mạc… không nên Trong 100 gam thịt quả nho sẽ chứa 10 đến 12 gam đường gluco và fructose dễ hấp thụ. Vì thế, khi ăn loại quả này, lượng đường huyết trong máu sẽ tăng cao. Do vậy, nếu bạn mắc phải căn bệnh tiểu đường thì nên hạn chế sử dụng loại quả này, ăn càng ít càng tốt và nên tham khảo thêm ý kiến từ bác sĩ điều trị.Nho với thuốc ức chế calcium làm chậm chuyển hóa thuốc. Cho nên đang điều trị bệnh tăng huyết áp nên kiêng hoặc ăn ít, uống ít nước nho để tránh gây tăng hiệu lực của thuốc không kiểm soát được (Diltiagem, Verapamil). Các thuốc ức chế men chuyển (Benzapril, captopril) để chữa tăng huyết áp cũng tương tác với kali trong nho, cho nên khi dùng thuốc đó tránh hoặc ăn ít nho.Những người đang mắc bệnh về răng miệng, đặc biệt là đang đau răng, nếu ăn nhiều nho tươi hay uống nhiều nước nho sẽ khiến bệnh bị nặng hơn. Người bị tăng huyết, bệnh nhân ghép tim, thận và giác mạc… không nên ăn nho và nước nho đỏ

Những loại thực phẩm nhiều đường có thể gây tiêu chảy, nho không phải là ngoại lệ. Nước nho có thể gây tiêu chảy ở những người nhạy cảm vì nó có đường đơn.Lượng calo trong nho tương đối ít, trong khoảng 30 quả nho có chứa ít hơn 105 calo. Tuy nhiên, nho lại có thể khiến bạn ăn nhiều, khó kiềm chế được nên lượng calo trong bữa phụ có thể tăng lên gấp đôi, gấp 3. Vì vậy, ăn nho quá nhiều và thường xuyên có thể khiến bạn tăng cân.Nho có chứa chất resveratrol, một loại polyphenol mạnh được tìm thấy ở rượu vang đỏ. Một nghiên cứu chỉ ra rằng, chất bổ sung resveratrol sẽ gây ra các vấn đề về tuyến tụy ở thai nhi đang phát triển. Tuy nghiên cứu này không đề cập tới nho nhưng thai phụ nên cẩn trọng, không nên ăn quá nhiều nho.Nguyên nhân gây ngộ độc nho thường không xuất phát từ quả nho mà do các chất bảo quản thực phẩm, nấm mốc và vi khuẩn ở trên vỏ nho. Do vậy nên chú ý mua nho rõ nguồn gốc, ngâm rửa cẩn thận trước khi ăn.Tuy rất hiếm nhưng nho vẫn có thể gây dị ứng, nguyên nhân là do trong nho có một loại protein làm nhiệm vụ chuyển hóa lipid đã được chứng minh có khả năng tạo ra phản ứng dị ứng ở người. Nếu bị dị ứng với nho, bạn có thể bị nổi ềm đay, mẩn đỏ trên da. Trong trường hợp nghiêm trọng, bạn có thể bị khó thở và sốc phản vệ.Theo báo cáo của Viện Tiểu đường, Bệnh tiêu hóa và Thận Quốc gia Mỹ, những người mắc bệnh thận mãn tính và bệnh tiểu đường nên hạn chế ăn một số loại thực phẩm, trong đó có nho. Tuy hiện nay chưa có nghiên cứu nào chỉ ra mối quan hệ trực tiếp giữa bệnh thận với nho nhưng những người mắc bệnh thận vẫn nên thận trọng khi ăn nho Thành phần trong nho có rất nhiều chất xơ, lượng chất xơ này không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của đường ruột. Tuy nhiên, khi ăn quá nhiều nho, lượng chất xơ sẽ tăng lên. Nếu không thường xuyên ăn nhiều chất xơ, bạn sẽ thấy khó chịu trong bụng khi nạp vào một lượng lớn chất xơ từ nho. Khi cơ thể không tiêu hóa được hết chất xơ, lượng chất xơ ứ đọng lại khó thải ra ngoài, đó là một dấu hiệu của táo bón. Đôi khi, chất xơ lại có tác dụng ngược lại, gây tiêu chảy vì cơ thể cố gắng để thải chất xơ ra ngoài.Nho chứa tương đối ít calo, nhưng khoảng 30 quả nho chứa chưa đến 105 calo. Nếu bạn thấy ngon miệng mà ăn hết cả túi thì lượng calo nạp vào cơ thể tương đương với cả một bữa ăn. Nếu bạn thường xuyên ăn nho mà không định trước suất ăn của mình thì số calo thêm vào này sẽ khiến bạn tăng cân.Trong 125 mL (½ cốc) nước ép nho chứa tới 23-66 mg vitamin C sẽ không tốt cho những người mắc bệnh viêm loét dạ dày. Do vậy những người mắc bệnh này nên hạn chế hoặc không nên ăn nho.

Hòa Thuận (tổng hợp)