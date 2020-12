Ăn những món này vào buổi tối vừa hại dạ dày, vừa mất ngủ triền miên

Quảng cáo

Buổi tối bạn không nên ăn bánh ngọt bởi nó dễ khiến cơ thể tích mỡ xấu, gây tăng cân dễ gây béo phì, cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường. Khi bạn sử dụng nhiều đồ ngọt còn có thể khiến dẫn đến hiện tượng mất ngủ do dư thừa năng lượng, khiến cho hệ tiêu hóa của bạn phải hoạt động vô cùng vất vả.

Các đồ ăn chiên xào

Buổi tối bạn không nên ăn các đồ ăn chiên xào có chứa nhiều dầu mỡ. Bởi đồ chứa nhiều dầu mỡ khi ăn vào sẽ dễ gây khó tiêu đầy bụng, tức bụng và có ảnh hưởng xấu đến chức năng tiêu hóa của dạ dày. Đồng thời, đồ chiên xào có chứa nhiều năng lượng chất béo khiến cho bạn đầy bụng, khó tiêu gây mất ngủ.

Thịt đỏ



Thịt đỏ là thực phẩm chứa khá nhiều chất đạm và chất béo, nếu bạn ăn thịt đỏ vào buổi tối sẽ làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, gan thận của bạn. Thêm vào đó, khi bạn ăn thịt đỏ còn gây chướng bụng dễ làm bạn mất ngủ, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Chính vì vậy, vào buổi tối bạn nên tránh ăn thịt đỏ mà nên chọn những thực phẩm dễ tiêu hơn như: thịt trắng, rau xanh, hoa quả,....



Socola



Trong thành phần socola có chứa caffein – dễ kích thích giúp chúng ta tỉnh táo và không buồn ngủ, căng thẳng thần kinh hại sức khỏe của ban. Chính vì vậy, nếu bạn ăn socola vào buổi tối, đặc biết là lúc trước khi đi ngủ sẽ khiến cơ thể không thể nào rơi vào trạng thái tĩnh tâm để đi vào giấc ngủ, gây khó ngủ không tốt cho sức khỏe.



Thực phẩm cay



Buổi tối nếu bạn ăn những thực phẩm có vị cay thường gây nóng hoặc kích thích các giác quan, thậm chí đồ ăn cay còn gây ra chứng ợ nóng, ảnh hưởng đến tiêu hóa và làm rối loạn dạ dày. Khi bạn ăn thường xuyên ăn đồ cay trước khi đi ngủ sẽ gây khó chịu cho cơ thể và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn.



Đồ ăn nhanh



Buổi tối bạn nên tránh xa những loại thực phẩm như đò ăn nhanh, bởi thực phẩm này cũng không hề tốt cho người có chứng mất ngủ, dù rằng sự tiện lợi của thức ăn nhanh được rất nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, những món ăn như: gà rán, khoai tây chiên, xúc xích, hamburger… lại sử dụng quá nhiều dầu mỡ, và muối natri khiến bạn khó tiêu, béo phì, thừa cân.



Sầu riêng và anh đào



Trong sầu riêng chứa rất nhiều đường, đối với những người có lượng đường trong máu cao, huyết áp không ổn định và chứng loét đường tiêu hóa thì không nên ăn, nếu không sẽ dẫn đến năng lượng quá cao, làm cho tình trạng bệnh trở nên nặng hơn.



Quả anh đào chứa nhiều đường, nhiều protein và khoáng chất, vì vậy khuyến cáo bệnh nhân tiểu đường không nên ăn nhiều, đặc biệt là vào buổi tối.



Mỳ (các loại mỳ ống, mỳ ăn liền)

Mì ăn liền vốn đã trở thành món ăn không thể thiếu của chúng ta vì tính chất nhanh, gọn, lẹ và hương vị đa dạng, hấp dẫn. Nhiều người còn dùng thành bữa ăn chính, thậm chí sáng, trưa, chiều, tối đều ăn.



Nhưng mì ăn liền và các món ăn với mì nói chung không nên dùng vào buổi tối. Lượng cacbonhydrate trong mì luôn ở mức cao nhanh chóng chuyển thành chất béo sẽ gây béo phì. Đồng thời, nó còn khiến đồng hồ sinh học chậm lại, cơ thể mệt mỏi hơn vào sáng sớm vì tối đã phải vất vả để tiêu hóa hết lượng mì đã ăn.



Vì vậy, nếu đang cố gắng thiết lập thực đơn lành mạnh vào ban đêm, bạn nên thử những loại thực phẩm khác



Đồ ăn ngọt và gừng



Hầu hết phụ nữ thích ăn đồ ngọt trước khi đi ngủ. Nhưng bạn không để ý rằng, thực phẩm ngọt chắc chắn sẽ làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa.



Đường có trong các món ăn ngọt không dễ bị phá vỡ và sẽ dần biến thành chất béo, từ đó gây béo phì.



Bạn không thể ăn gừng trước khi đi ngủ vào ban đêm, nếu không, nó sẽ khiến tinh thần trở nên phấn khích hơn, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và không có lợi cho việc tự sửa chữa các tế bào trong cơ thể, gây ra những thiệt hại nhất định cho cơ thể.



Thực phẩm lạnh và khó tiêu hóa

Ăn tối với các thực phẩm không được nấu chín như cà chua sống, salad dưa chuột hay rong biển hoặc ăn các thực phẩm khó tiêu như đồ khô sẽ không tốt cho sức khỏe.



Bởi vào buổi tối, khi những thức ăn này đi vào dạ dày, các hoạt động tiêu hóa sẽ bị ảnh hưởng, gây ra các bệnh về dạ dày như viêm dạ dày cấp tính và mãn tính.



Thức ăn nhiều dầu mỡ và canxi



Không ăn các món ăn có hàm lượng cholesterol cao và thực phẩm chiên rán trước khi đi ngủ, nếu không nó sẽ làm tăng gánh nặng cho tuyến tụy, gan và túi mật.



Bạn cũng không nên ăn thực phẩm chứa quá nhiều canxi trước khi đi ngủ, chẳng hạn như cá sụn hoặc tôm,… bởi vì vào ban đêm các cơ quan nội tạng ở trạng thái ngủ, trong khi thực phẩm giàu canxi có xu hướng tích tụ trong niệu đạo và thận, từ đó có thể dẫn đến hình thành sỏi, gây ra sỏi thận, sỏi bàng quang…



Chuối



Chuối cực tốt cho sức khỏe cũng như nằm trong danh sách thực phẩm giảm cân an toàn. Nhưng ăn chuối lúc nào là tốt và lúc nào là không tốt không phải tất cả chúng ta đều biết.



Chuối nếu ăn vào buổi tối sẽ dẫn đến hình thành niêm dịch bên trong dạ dày. Điều này hoàn toàn không tốt đâu nhé vì niêm dịch quá nhiều dẫn đến tình trạng viêm loét dạ dày, ợ chua, khó tiêu.



Bạn chỉ nên ăn chuối vào buổi trưa để giúp hỗ trợ tiêu hóa nha.



Ăn trái cây có nhiều vitamin C làm tăng hàm lượng axit



Trái cây rất tốt cho sức khỏe, giúp bổ sung vitamin, khoáng chất, chất xơ. Tuy nhiên, không phải chúng ta muốn ăn trái cây lúc nào cũng được, đặc biệt là những trái cây có múi giàu vitamin C như cam, quýt, bưởi. Khi ăn vào buổi tối vitamin C sẽ hóa thành chì trong bụng chúng ta gây nặng bụng, đồng thời chất chua làm tăng thêm hàm lượng axit trong dạy dày gây khó tiêu, dễ dẫn đến viêm dạ dày.



Ăn nhiều vào buổi tối còn dẫn đến đầy khí trong bụng, gây chướng bụng khiến chúng ta khó khăn trong việc tiêu hóa thức ăn.



Do đó, bạn nên hạn chế ăn những loại trái cây này sau bữa cơm tối nha, nếu muốn ăn chỉ nên ăn một lượng nhỏ và cách cơm tối 30 phút để thức ăn được tiêu hóa bớt nha.



Ăn thịt tái sống vào buổi tối khó ngủ sâu



Chắc chắn một miếng bít tết chín tái còn đỏ quả là sức hấp dẫn khó cưỡng đúng không nào. Tuy nhiên, buổi tối chúng ta không nên ăn đâu nhé.



Đơn giản là vì lượng sắc tố đỏ của thịt chín tái kéo dài chu trình hoạt động tự nhiên của cơ thể, khiến dạ dày phải hoạt động mạnh hơn so với ăn thịt chín để tiêu hóa hết thức ăn. Lí do này chính là nguyên nhân làm khó đạt được giấc ngủ sâu, thậm chí gây khó ngủ, cơ thể mệt mỏi. Protein cao còn gây khó khăn cho hệ thống tiêu hóa.



Ngũ cốc khiến dạ dày không được nghỉ ngơi



Buổi sáng ăn một tô ngũ cốc với sữa chắc chắn cung cấp đủ năng lượng cho bạn rồi. Tuy nhiên, bạn không nên ăn ngũ cốc vào buổi tối. Hàm lượng tinh bột và đường khiến cơ thể không thể nghỉ ngơi vì còn phải vận động hết toàn bộ các cơ quan, đặc biệt là dạ dày để tiêu hóa ngũ cốc và gây nên tình trạng khó ngủ, cơ thể uể oải.



Uống nước có gas, cồn gây khó ngủ



Nhiều người có thói quen uống một ly rượu vào buổi tối để dễ ngủ, tuy nhiên nó trái ngược hoàn toàn và sẽ khiến bạn trằn trọc nguyên đêm không thể nào ngủ được, bạn cũng không còn năng lượng để ngày hôm sau hoạt động.



Chúng ta hay có thói quen sau bữa cơm tối hay uống các loại nước có gas để thức ăn tiêu hóa tốt hơn. Nhưng điều này là không nên, các chất béo bão hòa, caffein, đường trong nước ngọt có gas không hề có tí giá trị dinh dưỡng nào với cơ thể, không những vậy còn khiến bạn khó ngủ.



Ăn thực phẩm cay gây rối loạn tiêu hóa



Đồ ăn cay luôn luôn là món kích thích vị giác của mọi người. Nhiều người thường chọn ăn vào buổi tối và đây là lựa chọn sai lầm gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà hầu hết chúng ta đều mắc phải.



Chất cay nóng trong những món ăn này khi ăn vào buổi tối sẽ gây ra chứng ợ nóng, làm rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng dạ dày, thậm chí gây viêm loét bao tử. Và điều này sẽ xảy đến trước khi chúng ta đi ngủ, ảnh hưởng đến cơ thể cũng như giấc ngủ.

