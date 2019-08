Ăn theo cách này, thịt đỏ giảm được vô số tác hại cho sức khỏe

Theo các chuyên gia khuyến cáo, thịt đỏ lành mạnh nhất phải tìm đến các phần thịt thăn như: thăn bò, thăn lợn, thăn cừu băm... Ảnh minh họa: Internet

Thịt gia cầm, cá và trứng, các loại đậu, hoặc sữa... làm nguồn protein động vật khá lành mạnh để bạn hạn chế việc tiêu thụ thịt đỏ.Để so sánh giữa các loại thịt, lượng vitamin B1 và vitamin A trong thịt lợn nạc sẽ cao hơn thịt bò nạc và thịt dê nạc, vì vậy thịt lợn vẫn được xem là thực phẩm phù hợp nhất cho hầu hết mọi người.Nhưng thịt lợn chứa nhiều chất béo, vì vậy bạn nên chọn ăn thịt nạc, hoặc chọn ăn một lượng vừa đủ thịt dê và thịt bò, đảm bảo mỗi tuần ăn không quá 500g là an toàn.Ngoài ra, nên hạn chế các loại thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích, thịt nguội… Các nghiên cứu đã cho thấy ăn 50g thịt chế biến sẵn một ngày làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường.Khi nấu ăn, thay vì tăng lượng muối ướp với thịt thì hãy chọn những cách thay thế như ướp tiêu, ớt bột, tỏi, hoặc nước cốt chanh.Theo các chuyên gia khuyến cáo, thịt đỏ lành mạnh nhất phải tìm đến các phần thịt thăn như: thăn bò, thăn lợn, thăn cừu băm...Các nhà khoa học từ Viện Ung thư Quốc gia tại Maryland tiến hành điều tra thói quen ăn uống của 536.000 phụ nữ và nam giới trong độ tuổi từ 50 đến 71 trong vòng 16 năm. Họ ghi chép lại lượng thịt mà những người tham gia đã ăn, bao gồm thịt đỏ và thịt trắng đã qua chế biến và chưa chế biến cũng như lượng cá họ tiêu thụ.Kết quả được công bố trên tạp chí y học British Medical Journal cho thấy những người ăn nhiều thịt đỏ nhất có nguy cơ tử vong do bệnh cao hơn 26% so với những người ăn ít nhất. Do đó các chuyên gia sức khỏe đề nghị không nên ăn quá 70 g một ngày, tương đương với ba lát thịt heo, một miếng thịt cừu hoặc hai lát thịt bò nướng mỗi ngày.