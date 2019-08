Bà bầu lưu ý những điều này kẻo 'nguy' cả mẹ lẫn con

Quảng cáo

Trong thai kỳ, người mẹ cần theo dõi chặt chẽ, khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Khi gặp bất cứ vấn đề gì trong thai kỳ, thai phụ cần phải tới gặp bác sĩ theo dõi sớm, tránh hậu quả đáng tiếc. Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng sốt xuất huyết ở phụ nữ mang thai



Nếu như bị sốt xuất huyết thì mẹ bầu có thể nhận thấy triệu chứng của chứng cũng khá giống cảm cúm đó là:



Chảy máu chân răng, sốt cao run rẩy, cơ thể mất nước, đau đầu dữ dội, cơ thể đau nhức, ăn uống kém ngon, buồn nôn hoặc nôn mửa, khó thở, xuất hiện mẩn đỏ, thậm chí lượng tiểu cầu sẽ giảm xuống mức báo động…



Việc lượng tiểu cầu giảm xuống có thể khiến huyết áp hạ xuống, cơ thể chảy máu và đe dọa tính mạng. Đây là một căn bệnh mà bà bầu không thể xem thường vì để lại các biến chứng như sinh non, con nhẹ cân, sảy thai, tiền sản giật, sốt xuất huyết dengue… thậm chí là tử vong cho cả mẹ và con.

Thạc sĩ, bác sĩ Tạ Việt Cường, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho hay ở mỗi giai đoạn thai kỳ, bà bầu có những tai biến khác nhau.Ở giai đoạn đầu tiên, người mẹ cần quan tâm về việc thai nhi đã vào tử cung hay chưa. Nếu trường hợp phôi thai phát triển ngoài tử cung là một vấn đề rất nguy hiểm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người mẹ khi không phát hiện kịp thời.“Thai ngoài tử cung có thể vỡ bất cứ lúc nào. Khi thai bị vỡ có thể sẽ chảy máu ồ ạt vào trong ổ bụng. Sản phụ có thể bị ngất hoặc tử vong nếu không kịp tới bệnh viện”, bác sĩ Tạ Việt Cường nói.Ngoài ra, những người từng sinh mổ còn có nguy cơ thai bám vào vết mổ cũ của tử cung. Đây cũng là một trong những dạng mang thai ngoài tử cung rất nguy hiểm bởi nếu không phát hiện sớm khi thai còn nhỏ để kịp thời xử lý sẽ gây ra nhiều nguy hiểm cho sản phụ. Trường hợp thai bám vào sẹo tử cung nếu phát hiện muộn khi thai đã đủ tháng sẽ gây ra chảy máu dữ dội khi sinh.Vào tam cá nguyệt thứ 2, thai kỳ được đánh giá ổn định nhất. Tuy nhiên, theo bác sĩ Cường, giai đoạn này, các sản phụ cũng cần phải chú ý tới nguy cơ dọa sảy thai, ra máu bất thường, nhau bám thấp.Nhau bám thấp có thể gây ra tình trạng ra máu âm đạo, máu có màu đỏ tươi, ra từng đợt ít hoặc nhiều, thậm chí bác sĩ còn nghi ngờ tới nhau tiền đạo gây sảy hoặc sinh non.Bác sĩ Cường cảnh báo 3 tháng cuối của thai kỳ là quãng thời gian có nhiều tai biến dồn dập nhất. Trong đó, cần phải chú ý tới tiền sản giật và sản giật. Khi thai phụ lên cơn giật có thể ngạt thở tím tái, tử vong do cắn vào lưỡi, suy gan, suy thận, phù phổi cấp…Sản giật và tiền sản giật có thể gặp ở người cao huyết áp mạn tính, rối loạn máu khó đông, tiểu đường, bệnh thận, bệnh tự miễn như lupus. Một số yếu tố di truyền do gia đình có người từng bị, chế độ dinh dưỡng kém…Biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra ở một số sản phụ có nhau bám thấp, nhau tiền đạo gây sinh non, chảy máu ồ ạt, vỡ tử cung nguy hiểm tới tính mạng của sản phụ. Tai biến này thường gặp ở những sản phụ mổ lấy thai nhiều lần, có sẹo mổ cũ. Các trường hợp này khi thấy bụng đau cần phải tới cơ sở y tế ngay lập tức.Theo BS Thu Thủy, bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, nếu 3 tháng cuối thai kỳ có dấu hiệu tăng cân bất thường, nhức đầu, phù chân thì sản phụ cần phải đến ngay các cơ sở y tế khám vì đây là những dấu hiệu bất thường.Theo TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tăng cân quá nhanh trong 3 tháng cuối thai kỳ, cụ thể là quá 2kg mỗi tháng hoặc trên 1kg mỗi tuần là dấu hiệu đáng báo động vì đó là dấu hiệu bệnh lý như phù hoặc cao huyết áp.Các dạng phù bà bầu hay mắc phải trong trường hợp này là phù trắng, phù mềm, phù từ chân đến mắt hoặc phù tăng vào buổi sáng hay chỉ đơn giản là phù chân do bị chèn ép ở tháng cuối sẽ được bác sỹ kết luận sau khi thử nước tiểu. Nếu trong 3 tháng cuối có những biểu hiện mệt mỏi, nhức đầu, phù chân cần phải nghĩ ngay đến khả năng nhiễm độc thai nghén.

