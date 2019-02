Bác sỹ chỉ rõ sự thật về chữa vô sinh bằng thuốc nam, thuốc bắc

Chia sẻ về thực trạng vô sinh, hiếm muộn ở Việt Nam, chuyên gia Hỗ trợ sinh sản chỉ rõ, theo thống kê năm 2010 của Bộ Y tế, số bệnh nhân vô sinh , hiếm muộn ở Việt Nam là 7,7% trong tổng số các cặp vợ chồng ở lứa tuổi sinh sản. Tuy nhiên gần đây người ta nhận thấy có sự gia tăng đáng kể bệnh nhân vô sinh, hiếm muộn.

Bệnh nhân đến khám vô sinh, hiếm muộn tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản có rất nhiều nguyên nhân, có thể do nguyên nhân từ chồng, từ vợ, vô sinh do tinh trùng yếu, không có tinh trùng, tinh trùng bất động ở nam giới. Còn với nữ giới có thể do tắc vòi trứng, rối loạn phóng noãn,…

Trước thực tế có nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn nhưng không điều trị mà lại tin theo các phương pháp chữa bệnh dân gian, truyền miệng, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, nên đi khám sớm và điều trị kịp thời, không nên tin theo mách bảo khiến tốn kém tiền bạc và thời gian.



Trong quá trình điều trị, các bác sĩ đã gặp rất nhiều trường hợp bệnh nhân đi chữa trị thầy lang, uống thuốc lá khắp nơi nhưng cuối cùng không khỏi và vẫn phải quay về bệnh viện để điều trị bằng các phương pháp hiện đại.



Bên cạnh đó, nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn tìm đến thuốc bắc, thuốc bổ nhưng theo bác sĩ Nhã, các lại thuốc được cho là thuốc bắc, thuốc bổ thì đa số chỉ giúp tăng sinh lực cho đàn ông, còn những trường hợp tắc ống dẫn tinh, không có tinh trùng hoặc tinh trùng quá yếu thì không giải quyết được vấn đề.



Với nữ giới vô sinh, hiếm muộn do các nguyên nhân thực thể như tắc vòi trứng hoặc nhiều nguyên nhân khác thì thuốc bắc, thuốc bổ cũng không thể khiến bệnh nhân có con được.

Các bác sỹ chuyên khoa khuyến cáo, các cặp vợ chồng nếu thấy bất thường (như quan hệ tình dục thường xuyên mà không dùng các biện pháp tránh thai trong thời gian từ 6 tháng đến 1 năm mà vẫn chưa có con...) cần đi khám, tìm nguyên nhân và hướng giải quyết sớm không nên để quá muộn thì việc chữa trị sẽ hiệu quả hơn.

Thái Hà