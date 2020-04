Bàn giải pháp chung sống an toàn với dịch COVID-19

TPO - Sáng 20/4, tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tập trung thảo luận một số nội dung chính: khám chữa bệnh an toàn; đi học an toàn, đi lại an toàn; sản xuất, kinh doanh an toàn; du lịch an toàn.