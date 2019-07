'Bán tình' cho bà chủ cô đơn, trai quê nước mắt lã chã xin 'rút lui' không được

Quảng cáo

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Cuộc tình ngang trái với bà chủ hồi xuân khiến trai quê hết lối về , đừng bi luỵ để rồi mất phương hướng, buông tay đầu hàng số phận là mang thêm tội với với bố, mẹ, gia đình đấy cháu nhé. Dũng cảm đối diện và chấp nhận sự thật, dũng cảm đứng lên, giữ cái đầu mình cho thật tỉnh táo để có giải pháp đúng cho lối thoát của cuộc đời mình là điều cần thiết đối với cháu lúc này.Theo bác sai lầm đã mắc, có muốn cháu cũng không thể rời bỏ ngay người đàn bà đa tình, vừa lớn tuổi lại vừa chính là bà chủ của cháu như mong muốn được. Mọi chuyện phải giải quyết từ từ, hợp tình, hợp lý, hợp thời điểm mới mong có kết quả tốt đẹp cháu à.Chuyện quan hệ của cháu với bà chủ dù sao cũng là riêng tư, chưa lộ ra bên ngoài, do đó cháu cần giữ kín, làm sao càng ít người biết đến càng dễ tìm được cách tháo gỡ êm xuôi, an toàn.Nếu số tiền được hưởng từ việc 'bán tình' cho bà chủ không quá lớn mà suy vì muốn giữ chân cháu, bà chủ có ý định đòi lại thì cháu liệu khả năng, liệu hoàn cảnh mà trả lại cho bà ấy. Còn chuyện bà chủ quyết gây khó dễ cho cháu trong việc cháu muốn được tự do để tìm hiểu bạn gái thì cháu cứ mạnh dạn bày tỏ quan điểm với bà ấy, để bà chủ thông cảm, suy nghĩ lại mà buông tha cho cháu.Rút kinh nghiệm từ bây giờ đến cuối cuộc đời cháu nhé. Hãy cố gắng sống cho tử tế, kiếm tiền trong sạch, lương thiện nuôi thân. Sống tốt để còn báo hiếu cho bố, mẹ đã già yếu ở quê cháu nhé. Mong nhận được tin tốt làm từ cháu.

An Trí