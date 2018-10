Bệnh bò điên “tái xuất” tại Scotland

Căn bệnh này, còn được gọi là bệnh viêm não thể xốp ở bò (BSE), được xác nhận tại một trang trại ở Aberdeenshire, phía đông Scotland. Tuy nhiên, giới chức chính phủ Scotland cho hay, những trường hợp đơn lẻ và biệt lập không gây ảnh hưởng tới nguồn cung cấp thực phẩm và không đại diện cho mối đe dọa cho sức khỏe con người.Theo hãng tin Bloomberg, đây là trường hợp bệnh đầu tiên được tìm thấy trên một trang trại ở Scotland, thuộc Vương quốc Anh, kể từ năm 2015 đến nay.Trong tuyên bố của mình, Bộ trưởng Kinh tế nông thôn Scotland Fergus Ewing cho biết: "Sau khi xác nhận một trường hợp mắc bệnh bò điên ở Aberdeenshire, tôi đã kích hoạt kế hoạch ứng phó của chính phủ Scotland để bảo vệ ngành nông nghiệp có giá trị của chúng tôi, bao gồm cả việc thiết lập lệnh cấm di chuyển đàn gia súc từ trang trại".Mặc dù các quan chức không biết chắc trường hợp của BSE ở trang trại Aberdeenshire bắt nguồn từ đâu, nhưng Sheila Voas, Giám đốc thú y của Scotland cho rằng, phát hiện trường hợp mắc bệnh này là bằng chứng cho thấy hệ thống giám sát dịch bệnh của Scotland vẫn đang hoạt động tốt”.Theo Trung tâm An ninh lương thực và Sức khỏe cộng đồng tại Đại học bang Iowa, Mỹ và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), bệnh bò điên là một "rối loạn thần kinh tiến triển ở gia súc do nhiễm trùng bởi một tác nhân lây truyền bất thường được gọi là prion".Bệnh này gây tử vong từ từ do tác động đến não của động vật, làm cho chúng trở nên hung hăng, căng thẳng hoặc có những thay đổi hành vi khác. Căn bệnh này cũng ảnh hưởng đến sự phối hợp vận động của động vật, làm chúng trở nên run rẩy hoặc vấp ngã.Các nhà khoa học cho rằng căn bệnh này xảy ra khi bò ăn thức ăn được chế biến từ các bộ phận của một con bò khác nhiễm bệnh. Loại thức ăn đó có chứa một loại protein nhiễm độc có tên là prion, nguyên nhân gây ra bệnh bò điên.Theo cơ quan quản lý Thực phẩm và dược phẩm Mỹ, con người cũng có thể bị nhiễm một phiên bản bò điên khác gọi là bệnh Creutzfeldt-Jakob (vCJD) gây viêm não sau khi ăn thịt hoặc thức ăn làm từ bò bị nhiễm BSE. Và theo Trung tâm an ninh lương thực và sức khỏe cộng đồng, người nhiễm vCJD sẽ chết trong vòng một năm mà không có cách nào cứu chữa.Nước Anh đã từng phải vật lộn với một ổ dịch lớn trong suốt thập niên 1990 khi hàng trăm ngàn gia súc được chẩn đoán mắc bệnh bò điên, dẫn đến việc cấm nhập khẩu thịt bò Anh trên toàn thế giới.

H.K

New York Post