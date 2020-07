Bệnh viện C Đà Nẵng 'nội bất xuất, ngoại bất nhập' sau ca nghi mắc COVID-19

Phong toả bệnh viện C Đà Nẵng: Video: Nguyễn Thành

Nam bệnh nhân T.V.D (1963, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh viện C Đà Nẵng được phong toả do bệnh nhân này nhập viện Bệnh viện C từ ngày 20/7 với các triệu chứng bệnh nghi ngờ COVID-19.