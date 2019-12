Bỏ qua 'giờ vàng' cứu sống người bị đột quỵ vì tưởng là trúng gió

Quảng cáo

Theo thống kê tại Việt Nam có 25,1 % dân số tuổi từ 25 trở lên bị bệnh lý cao huyết áp. Điều này tương đương với tỉ lệ cứ 4 người trưởng thành có 1 người cao huyết áp. Tăng huyết áp được mệnh danh là “kẻ giết người thầm lặng”, bởi hầu hết người bệnh không hề có triệu chứng gì, và khi mà có triệu chứng trên lâm sàng thì đã biến chứng. Ảnh minh họa: Internet

Theo GS.TS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, các bác sĩ đã gặp nhiều trường hợp bỏ qua giai đoạn “cửa sổ vàng” khi bệnh nhân bị đột quỵ do gia đình đưa đến viện muộn. Nhiều người bị tai biến nhưng theo quan niệm dân gian gọi là trúng gió và vì nghĩ là trúng gió nên thường người nhà để bệnh nhân ở nhà cạo gió, bôi dầu cao mà bỏ qua thời gian vàng đưa bệnh nhân đến viện sớm nhất.“Cửa sổ vàng” đối với các bệnh nhân đột quỵ là trong khoảng thời gian từ 3 - 6 giờ sau khi xảy tai biến. Nếu bệnh nhân được đưa đến bệnh viện sớm hoàn toàn có thế xử lý tốt nhất cho bệnh nhân.Cũng theo GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, tỉ lệ đột quỵ không ngừng gia tăng ảnh hưởng nhiều từ các bệnh lý tim mạch, đặc biệt là bệnh lý tăng huyết áp.Theo thống kê tại Việt Nam có 25,1 % dân số tuổi từ 25 trở lên bị bệnh lý cao huyết áp. Điều này tương đương với tỉ lệ cứ 4 người trưởng thành có 1 người cao huyết áp. Tăng huyết áp được mệnh danh là “kẻ giết người thầm lặng”, bởi hầu hết người bệnh không hề có triệu chứng gì, và khi mà có triệu chứng trên lâm sàng thì đã biến chứng. Tăng huyết áp được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng", bởi hầu hết các bệnh nhân không có triệu chứng gì. Đa số họ không biết mình có bệnh đến khi có triệu chứng trên lâm sàng đã có biến chứng, ví dụ như khó thở do suy tim, đau ngực do suy vành hoặc tê biến nửa người do tai biến.“Đây là biến chứng trầm trọng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuốc sống, tuổi thọ, kinh tế gia đình mà rộng hơn ảnh hưởng đến cả kinh tế xã hội. Điều này cảnh báo cho bệnh nhân thấy cần phải quan tâm hơn đến huyết áp của mình để tránh cơn đột quỵ”- GS.TS Nguyễn Quang Tuấn cho biết.Các dấu hiệu đột quỵ có thể xuất hiện và biến mất rất nhanh, lặp đi lặp lại nhiều lần, bao gồm:Cơ thể mệt mỏi, đột nhiên cảm thấy không còn sức lực, tê cứng mặt hoặc một nửa mặt, nụ cười bị méo mó.Cử động khó hoặc không thể cử động chân tay, tê liệt một bên cơ thể. Dấu hiệu đột quỵ chính xác nhất là không thể nâng hai cánh tay qua đầu cùng một lúc.Khó phát âm, nói không rõ chữ, bị dính chữ, nói ngọng bất thường. Bạn có thể thực hiện phép thử bằng cách nói những câu đơn giản và yêu cầu người bệnh nhắc lại, nếu không thể nhắc lại được thì người bệnh đó đang có những dấu hiệu đột quỵ.Hoa mắt, chóng mặt, người mất thăng bằng đột ngột, không phối hợp được các hoạt động.Thị lực giảm, mắt mờ, không nhìn rõĐau đầu dữ dội, cơn đau đầu đến rất nhanh, có thể gây buồn nôn hoặc nôn

Quảng An (tổng hợp)