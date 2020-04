Bộ Y tế cảnh báo 2 thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu giả mạo

Theo đó, ngày 25/4, Cục An toàn thực phẩm- Bộ Y tế cho biết đã nhận được công văn số 794/BVH của Bệnh viện Trung ương Huế về việc giả danh để sản xuất và bán sản phẩm có tên là THUỐC BÁC BẮC của tổ chức Tổng Công ty Dược Bệnh viện Trung ương HuếQua kiểm tra hệ thống dữ liệu đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm xác định Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 7026/2019/ĐKSP ngày 13/6/2019 không cấp cho sản phẩm có tên THUỐC BÁC BẮC của Tổng Công ty Dược Bệnh viện Trung ương Huế Cục An toàn thực phẩm đã chuyển thông tin trên đến Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra vụ việc. Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm có tên THUỐC BÁC BẮC của Tổng Công ty Dược Bệnh viện Trung ương Huế.Cục An toàn thực phẩm cũng lưu ý, trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân buôn bán sản phẩm có các thông tin nêu trên, đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng của địa phương để xử lý theo quy định.Trước đó, Cục An toàn thực phẩm nhận được phản ánh của báo chí và Công văn số 15/2020/MED-CV đề ngày 15/4/2020 của Công ty TNHH Medistar Việt Nam về việc phát hiện hàng giả “L-STAR” (Theo Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 13050/2019/ĐKSP ngày 30/11/2019, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe L-STAR do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Health star có địa chỉ: 228 Lệ Ninh kéo dài, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An công bố, Công ty TNHH Medistar Việt Nam – Nhà máy số 1, địa chỉ: Lô 38-2, Khu Công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội sản xuất).Theo công văn của Công ty TNHH Medistar Việt Nam: Công ty TNHH Medistar Việt Nam đã sản xuất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Health star lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe L-STAR (LSX 010120, NSX: 02/01/2020, HSD 01/01/2023); Quy cách hàng hóa khi chuyển giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Health star: Hộp chứa chai nhựa PET nắp chống trẻ em, hộp 30 viên / lọ, nắp nhựa chống trẻ em, túi chống ẩm, màng seal.Hộp giấy Ivory 400 cán bóng thúc nổi tên sản phẩm 2 mặt chính; tại đầu mỗi hộp sản phẩm được dán 01 tem niêm phong và 01 tem chống hàng giả của Medistar, hàng đóng nguyên thùng, mỗi thùng dán nhãn hàng hóa của Medistar.Sản phẩm có đặc điểm: không dán tem Medistar tại đầu hộp, hoặc sản phẩm dán tem giả mạo tem của Medistar, thông tin số lô không đúng với lô hàng do Medistar sản xuất (LSX: Số 1, NSX: 12/2019, HSD: 12/2022), sao chép mẫu mã, kiểu dáng bao bì, nhãn hiệu hàng hóa “L - Star”. Giữa hàng giả, không chính hiệu nêu trên và lô hàng thật do Medistar sản xuất có rất nhiều sự khác biệt từ bên ngoài nhãn tới chai lọ, bột viên…”.Tiếp nhận tin báo của Công ty TNHH Medistar Việt Nam, Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc. Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe L-STAR (LSX: Số 1, NSX: 12/2019, HSD: 12/2022) có các thông tin nêu trên.Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân buôn bán sản phẩm có các thông tin nêu trên, đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng của địa phương để xử lý theo quy định.