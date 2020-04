Bộ Y tế cảnh báo 2 thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Theo đó Cục An toàn thực phẩm- Bộ Y tế cho biết hiện nay, trên một số các website đang quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe TENGSU như thuốc; trái thuần phong mỹ tục, sử dụng danh nghĩa người dùng, danh nghĩa các cơ quan truyền hình, danh nghĩa cơ quan y tế để quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe như thuốc, đưa các thông tin chưa được kiểm chứng, vi phạm quy định pháp luật.Sản phẩm này được Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trí Lực Việt Nam, Địa chỉ: Nhà 40 BT4, khu đô thị mới Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không tin vào các quảng cáo sai sự thật tại các website/internet nêu trên để lựa chọn mua sản phẩm.Một sản phẩm nữa cũng vi phạm quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe như thuốc chữa bệnh là Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe NANO FAST.Sản phẩm này được Công ty TNHH MTV Nano Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 1, Số 170 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các website nêu trên để quyết định mua, sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế. Khi lựa chọn mua và sử dụng bất kỳ sản phẩm nào người tiêu dùng cần xem rõ nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm, tổ chức/ cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm, quảng cáo sản phẩm và xem rõ về thành phần, tác dụng của sản phẩm để sử dụng cho phù hợp và bảo đảm sức khỏe.Cục An toàn thực phẩm thông báo để người tiêu dùng biết thông tin và lựa chọn sản phẩm khi mua và sử dụng trên các trang website/internet.