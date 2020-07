Cảnh báo: 5 thực phẩm quảng cáo 'lừa' như thuốc chữa bệnh

Quảng cáo

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên các website và trang thương mại điện tử đang quảng cáo vi phạm các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK): Entero bifina và Pedia baby ăn ngon Albuglucan, quảng cáo sản phẩm TPBVSK mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo; Quảng cáo sản phẩm thực phẩm gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.



Các sản phẩm TPBVSK quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty cổ phần Dược phẩm High Tech USA (địa chỉ: Km18 Đại lộ Thăng Long, KCN Thạch Thất - Quốc Oai, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm.



Quá trình hậu kiểm, Công ty cổ phần Dược phẩm High Tech USA không thừa nhận các website này là của công ty; công ty không ký hợp đồng với các trang thương mại điện tử: https://www.sendo.vn, www.shopee.vn để quảng cáo sản phẩm TPBVSK: Entero Bifina và Pedia Baby ăn ngon, công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo các sản phẩm TPBVSK: Entero Bifina và Pedia Baby ăn ngon Albuglucan trên các trang này.



Cũng qua công tác hậu kiểm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên các website: www.trigoutnanofast.vn, www.chuagout-nanofast.site, www.nanofastchinhhang.vn đang quảng cáo sản phẩm TPBVSK Nano Fast vi phạm, quảng cáo sản phẩm thực phẩm gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; Sử dụng hình ảnh, uy tín của đơn vị, cơ sở y tế, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.



Sản phẩm TPBVSK quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty TNHH MTV Nano Việt Nam (địa chỉ: Số 142B Đê La Thành, phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm. Quá trình hậu kiểm, Công ty TNHH MTV Nano Việt Nam không thừa nhận các website nêu trên của công ty, công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm TPBVSK.



Cục An toàn thực phẩm cũng phát hiện một số trang mạng khác đang quảng cáo sản phẩm TPBVSK Hạ khang đường vi phạm, quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; sử dụng hình ảnh, uy tín của đơn vị, cơ sở y tế, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm; nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu ý kiến người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh.



Sản phẩm TPBVSK quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty TNHH thương mại SBG (địa chỉ: tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm. Quá trình hậu kiểm, Công ty TNHH thương mại SBG không thừa nhận các website nêu trên của Công ty TNHH thương mại SBG, công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo các sản phẩm TPBVSK Hạ khang đường trên các trang mạng nêu trên.



Cục An toàn thực phẩm cũng thông báo phát hiện trên các website: http://www.hoanluu.com; http://www.nilp.vn; http://www.thuocviet.net; http://www.itppharma.com; http://www.khoedep365.net; http://www.nhathuocmedphar.com; http://www.songvuikhoe.vn; http://www.duocphamotc.com đang quảng cáo các sản phẩm TPBVSK: Powerman Plus, Powerman extra vi phạm, quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; liệt kê công dụng của từng thành phần của sản phẩm.



Các sản phẩm TPBVSK quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty cổ phần dược phẩm và Y đức Minh Ngọc (địa chỉ: số nhà 99, thôn Chằm, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm. Quá trình hậu kiểm, Công ty cổ phần dược phẩm và Y đức Minh Ngọc không thừa nhận và không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo các sản phẩm TPBVSK: Powerman Plus, Powerman extra trên các website trên.



Trong thời gian vừa qua trên website: https://vatgia.com/raovat/14557/15512621/nexken-vicmen-bo-tro-cai-thien-sinh-ly-nam-gioi.html đang quảng cáo và bán sản phẩm TPBVSK Nexken Vicmen có nội dung quảng cáo vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo. Sản phẩm này do Công ty cổ phần thương mại Eupharma (địa chỉ: Số nhà 472, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.



Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, trong thời gian Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm TPBVSK quảng cáo vi phạm trên các website nêu trên.

Thuận Phương