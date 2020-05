Cảnh báo 6 thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo lừa đảo như thuốc chữa bệnh

Thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, trong thời gian qua, Cục đã phát hiện 6 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo không đúng bản chất , lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.có nội dung quảng cáo sản phẩm, không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.Sản phẩm này do Công ty TNHH Nature Origin (Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà HKL Building, số 154-156 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.đã được Cục ATTP cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho Công ty TNHH Dutuno & Ha Va (Địa chỉ: Số 34 Lương Ngọc Quyến, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội).đã được Cục ATTP cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho CÔNG TY TNHH TM FFG (Địa chỉ: Số nhà N3/28, ngõ 3, phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội).đã được Cục ATTP cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho Công ty cổ phần Thảo Mộc Đường (Địa chỉ: Số 12B, Ngõ 741, Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).Hai sản phẩm tiếp theo được 'bêu tên' là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nano Fast và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hạ đường Tâm an không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.do Công ty TNHH MTV Nano Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 1, Số 170 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.do Công ty TNHH Dutuno & Ha Va (Địa chỉ: Số 34 Lương Ngọc Quyến, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm nêu trên. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các website nêu trên để quyết định mua, sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.