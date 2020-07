Cảnh báo: 'Kẹo' tăng cường sinh lý cho quý ông chứa chất cấm

Quảng cáo

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế cho biết đã nhận được thông báo Cơ quan Khoa học Y tế Singapore phát hiện sản phẩm Candy B+ Coffee Extra Power chứa tân dược chuyên điều trị chức năng tình dục ở nam giới.



Hiện sản phẩm này không được cấp phép tại Việt Nam. Trước đó, Cục ATTP cũng thông tin về việc nhận được thông tin Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HSA) và Bộ Y tế Brunei thông báo về việc phát hiện các chất cấm có trong một số loại thực phẩm bán tại Singapore và Brunei...



Theo đó, cơ quan này nhận được Công văn số 720/QLD-ĐK ngày 26/6/2020 của Cục Quản lý Dược về việc Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HAS) qua Hệ thống Giám sát hậu mại ASEAN (PMAS) đã thông báo cảnh báo người dân về sản phẩm thực phẩm (không phải thực phẩm bảo vệ sức khỏe) chứa tân dược.



Cụ thể, đây là sản phẩm Candy B+ Coffee Extra Power có thành phần ghi trên nhãn gồm: Non Dairy Creamer, Sugar, Instant Coffee Powder, Maca Powder, Catuaba Powder, Saw Palmetto, Tongkat Ali Extract, Superba Extract, Sky Fruit Extract; đóng dạng gói; Sản xuất bởi California Pure (Address: 1680 South Eliseo Drive, Suite 320 Greenbrae CA94904, USA) bị phát hiện chứa: tadalafil (129,07mg/gói).



Trên các mạng xã hội, website của Việt Nam cũng xuất hiện các dòng quảng cáo giới thiệu loại “kẹo” đặc biệt dành cho nam giới này với lời quảng cáo gồm các thành phần thảo dược giúp tăng sức mạnh quý ông.

Trước đó, Cục ATTP nhận được thông tin HSA và Bộ Y tế Brunei thông báo về việc phát hiện các chất cấm có trong một số loại thực phẩm bán tại Singapore và Brunei. Cụ thể: Sản phẩm cà phê Al-Ambiak (Cafe Natural Herbs Coffee) chứa chất cấm desmethyl carbodenafil; sản phẩm Kopi Jantan Ali Macca chứa sildenafil; sản phẩm kẹo Berry Jaga chứa tadalafil; trà Freaky Fitz chứa sibutramine; sản phẩm Shen Qi Dan Bai Nian Cao Yao chứa chlorpheniramine, dexamethasone, diclofenac, frusemide; sản phẩm Ricalinu chứa dexamethasone, meloxicam, tramadol; sản phẩm Hickel Mass&Strength Sachet chứa tadalafil.



Ngay sau khi có thông tin này, Cục ATTP ngay lập tức đã tiến hành rà soát nội bộ, kết quả cho thấy từ tháng 9/2014 đến nay, các sản phẩm trên chưa được cấp công bố tại Cục Nhập khẩu vào Việt Nam.



Trước thông tin trên, Cục ATTP khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm có tên bảng dưới này và báo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có bán các sản phẩm này.



Trong khi đó, tadalafil là một tân dược, là một loại thuốc được sử dụng để điều trị các vấn đề về chức năng tình dục ở nam giới, là thuốc điều trị theo đơn.

Thuận Phương