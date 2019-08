Cặp bồ với anh kết nghĩa của chồng và cái kết đắng cay

Quảng cáo

Từ ngày quen rồi nhận lời yêu Tú, tôi đã biết Tú có người anh kết nghĩa tên Thành cùng làm việc trong công ty với Tú. Tú bảo anh có cuộc sống ổn định như ngày nay một phần nhờ vào sợ giúp đỡ của anh Thành, khi Tú là kỹ sư mới ra trường được nhận về công ty thì anh Thành đã làm trưởng phòng ở đó. Biết Tú có thành tích học tập được xếp loại giỏi suốt mấy năm đại học lại chịu khó, cầu tiến trong công việc của công ty nên anh Thành từ tình cảm quý mến đến mở lời nhận Tú làm em kết nghĩa vì anh Thanh tuy đã vào tuổi 30, hơn Tú gần 7 tuổi nhưng vẫn sống độc thân trong căn hộ chung cư đầy đủ tiện nghi ngay trung tâm thành phố.



Phần nữa tôi và Tú mang ơn anh Thành vì nếu không có anh nhiệt tình khuyên nhủ, hàn gắn thì chưa chắc tôi với Tú đã nên vợ, nên chồng do những mâu thuẫn, giận hờn khó tránh của tuổi trẻ. Rồi cũng chính anh Thành có ý kiến tích cực với công ty để Tú mua được một căn hộ chung cư giá rẻ theo tiêu chuẩn nội bộ khi chúng tôi tổ chức đám cưới.



Phải công nhận chồng tôi may mắn có được người anh kết nghĩa hiền lành, tốt bụng. Biết tôi là con gái rượu được bố, mẹ, anh trai chiều chuộng từ nhỏ nên vụng việc nội trợ, vì vậy thỉnh thoảng khi rảnh rỗi anh Thành lại đi chợ rồi tự tay làm món ăn để vui chung với vợ, chồng tôi.



Anh Thành là kỹ sư giỏi hay tháp tùng sếp đi ký kết hợp đồng khi vài ba ngày, khi cả tuần, mà lần nào về lại thành phố anh cũng có quà cho tôi và Tú khiến chúng tôi ngày càng gắn bó với anh.



….Tưởng mọi chuyện có thể xuôi chèo mát mái để vợ chồng tôi và anh Thành mãi bên nhau như những người thân yêu ruột thị nào ngờ sóng gió đã nổi lên khiên con thuyền hạnh phúc của tôi và Tú sắp đắm, mà nguyên nhân là do tại tôi!

Chuyện xảy ra cách đây hơn 1 tháng, khi đó chồng tôi có chuyến đi công tác xa gần 10 ngày. Vào 1 đêm mưa buồn tê tái, cảm nhận nỗi cơ đơn cùng với nỗi sợ hãi của người vợ trẻ lần đầu xa chồng, tự nhiên tôi nhớ đến anh kết nghĩa của Tú…Nghe tôi sụt sùi trong điện thoại, anh Thành đã đội mưa đến an ủi tôi…

Rồi cái gì đến phải đến, tôi và anh Thành đã làm cái điều phản bội Tú ngay trong đêm đó. Để rồi chúng tôi như ăn phải bùa mê, thuốc lú, như kẻ ăn vụng miếng ngon chưa đã thèm, tôi và anh Thành tìm mọi cách qua mặt Tú để hẹn hò gặp gỡ bất kể ngày đêm khi có dịp. “Đi đêm lắm có ngày gặp ma” ! Tú đã chứng kiến tôi và anh Thành ái ân ngay trong phòng ngủ của vợ, chồng tôi khi Tú xong đợt công tác trước ngày mà không báo trước.



Lặng lẽ Tú đóng gói hết đồ đạc của tôi chất gọn lên xe dịch vụ chuyển nhà trọn gói xong mới điện báo cho tôi rằng đến địa chỉ anh đã thuê sẵn, đã trả tiền đủ cho tôi ở trong thời gian đợi toà phân xử.



Thế là hết, tôi biết mình xứng đáng nhận sự trừng phạt này từ chồng. Nghe đâu Tú đã chuyển sang công ty khác còn anh Thành từ ngày lộ chuyện anh chưa hề đến tìm tôi, cũng không gọi điện thoại cho tôi một lần nào. Biết mình dại dột, ngu muội thì quá muộn…

Ngọc Hà