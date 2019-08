Cấp cứu vì xương cá đâm thủng ruột nhưng xin không mổ để xương ... tự tiêu

Quảng cáo

Theo người nhà bệnh nhân, cách đây 2 tuần bệnh nhân có ăn cá kìm và không biết mình nuốt phải xương cá. Chỉ đến khi cách đây 4 ngày, bệnh nhân mới có biểu hiện đau âm ỉ vùng bụng dưới. Bệnh nhân có đi khám ở một cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội và được có chẩn đoán có dị vật trong ống tiêu hóa. Nhưng nghĩ là xương cá có thể tự tiêu nên bệnh nhân không mổ, xin điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, đến ngày 25/8, cơn đau bụng của bệnh nhân có biểu hiện tăng lên, đau liên tục vùng bụng dưới. Bệnh nhân phải đưa cấp cứu vào Bệnh viện E. Bệnh nhân được làm các xét nghiệm, chiếu chụp cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thủng bít ruột non do dị vật sắc nhọn và mảnh đâm thủng. Bệnh nhân được chỉ định mổ nội soi ổ bụng cấp cứu.

ThS.BS Nguyễn Quốc Đạt - Khoa Ngoại tổng hợp BV E – người trực tiếp tiến hành ca mổ nội soi cho bệnh nhân này cho biết, khi nội soi vào ổ bụng, các bác sĩ phát hiện một xương cá dài gần 4cm đâm xuyên thủng hồi tràng (đoạn cuối ruột non). Lỗ thủng được mạc nối lớn (tổ chức mỡ trong bụng) bọc lại. Lỗ thủng ruột non kích thước 5 mm, bờ viêm dày. Bác sĩ đã tiến hành lấy xương cá, làm sạch, khâu lỗ thủng ruột non qua nội soi ổ bụng hoàn toàn. “Đây là trường hợp khá may mắn vì dị vật được mạc nối lớn bao bọc nên không gây tràn dịch tiêu hóa ra ổ bụng. Các bác sĩ tiến hành thăm dò các tạng khác trong ổ bụng không phát hiện thấy tổn thương khác do dị vật này gây nên. Điều đáng nói, tất cả các công đoạn đều được các BS thực hiện qua nội soi nên giảm biến chứng, giảm đau đớn, giảm thời gian nằm viện cho bệnh nhân” – ThS Đạt cho hay.

ThS.BS Nguyễn Quốc Đạt phân tích: Mức độ nguy hiểm khi nuốt phải xương cá là dị vật có thể mắc ở bất kỳ vị trí nào trên ống tiêu hóa (từ thực quản đến hậu môn) và gây nên những biến chứng vô cùng nguy hiểm. Nếu xương mắc ở vùng họng – thanh quản sẽ được các bác sĩ tiến hành nội soi gắp ra. Trường hợp khi xương qua được vị trí này có thể đi xuống những phần dưới của ống tiêu hóa như: thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.

Nếu xương đâm thủng thực quản sẽ gây áp xe trung thất, đây là một biến chứng nguy hiểm nhất, nguy cơ tử vong rất cao. Nếu xương đi xuống đâm thủng dạ dày, ruột non, ruột già sẽ gây biến chứng viêm phúc mạc (nhiễm trùng trong ổ bụng) khu trú hoặc toàn thể. Thậm chí, dị vật có thể thoát ra ngoài ổ bụng gây tổn thương các tạng khác. Đây là những biến chứng nặng và thường phải phẫu thuật sớm, nếu không được chẩn đoán, xử trí cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Để tránh những biến chứng đáng tiếc trên, ThS Đạt khuyến cáo: Khi ăn uống, đặc biệt là những thực phẩm có xương như cá, gà… nên người dân nhai kỹ, lựa xương cẩn thận. Nếu không may nuốt phải xương thì đừng cố nuốt hoặc không tự ý móc bỏ xương mà cần đến bệnh viện sớm để được chẩn đoán và xử trí sớm, tránh trường hợp dị vật đi sâu xuống hệ tiêu hóa, gây đâm thủng thành ống tiêu hóa. Dị vật trong ống tiêu hóa chưa gây thủng, ở vị trí thuận lợi như hầu họng, thực quản, dạ dày thì có thể xử trí bằng phương pháp nội soi qua đường miệng gắp dị vật. Trong trường hợp dị vật gây thủng hoặc ở vị trí khó lấy như ruột non thì cần chẩn đoán và mổ sớm để gắp dị vật và xử trí tổn thương.

Thái Hà