Cập nhật thông tin mới nhất về sức khỏe 3 ca mắc COVID-19 nặng ở Việt Nam

Theo đó, báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 vào ngày 12/5 cho biết, BN19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh đã được chuyển từ tình trạng nguy kịch sang nặng và sức khoẻ phục hồi tốt, giao tiếp tốt. Riêngđang điều Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Hồ Chí Minh vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch.Đến nay BN19 (bác gái bệnh nhân 17) là bệnh nhân có thời gian điều trị lâu nhất, bệnh nhân này đã trải qua hơn 2 tháng điều trị (bệnh nhân phát hiện mắc bệnh từ 7/3/2020). Trong quá trình điều trị, BN19 đã có nhiều lúc rơi vào nguy kịch tưởng như không thể qua khỏi, phải đặt ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu và từng trải qua 3 lần ngưng tim ngay sau khi không phải can thiệp ECMO nữa.Tuy nhiên nhờ những nỗ lực của các y bác sĩ, và sự hỗ trợ, chia sẻ về chuyên môn của các chuyên gia trong tổ hội chẩn, điều trị bệnh nhân nặng thường xuyên nên BN19 đã hồi phục kỳ diệu, sức khỏe tiến triển tốt dần lên. Đến chiều 11/5, BN19 đã có thể vẫy tay chào các y bác sĩ. Đối với BN91- nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia đã tiến hành hội chẩn 3 miền Bắc- Trung-Nam liên viện để đánh giá khả năng ghép phổi và đề xuất xem xét khả năng chuyển BN91 sang Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị nội khoa tích cực và đánh giá khả năng ghép phổi;Đây là bệnh nhân COVID-19 nặng nhất hiện nay, quá trình điều trị từ ngày nhập viện rất phức tạp, thất thường. BN91 xác định dương tính ngày 18/3, sốt cao liên tục từ khi nhập viện, suy hô hấp tăng dần, diễn tiến ngày càng xấu dù còn trẻ (43 tuổi)Trước đó, bệnh nhân chỉ bị đông đặc một bên phổi, xong hiện giờ tình trạng này đã xuất hiện ở cả hai bên phổi. Sau 55 ngày điều trị, 36 ngày được can thiệp ECMO, thở máy qua mở nội khí quản ngày thứ 17. Hiện bệnh nhân đang nằm yên/an thần và tiếp tục phải thở máy, lọc máu, phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO. Về tình hình bệnh nhân 278: Người phụ nữ 50 tuổi này là hành khách trên chuyến bay từ UAE về Việt Nam hôm 3/5, được công bố mắc COVID-19 hôm 7/5. Từ chiều 10/5 được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM do Bệnh viện tỉnh Bạc Liêu chuyển theo chỉ đạo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế để cách ly điều trị do viêm phổi, suy hô hấp. Hiện tại bệnh nhân còn ho nhiều, sốt cao 39 độ C, mạch và huyết áp ổn định, đang được thở oxy qua mũi.