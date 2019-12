Chăm ăn những thực phẩm này, không bao giờ phải lo tóc rụng và bạc sớm

Quảng cáo

Các loại quả mọng chứa nhiều vitamin C, giúp tăng cường tuần hoàn máu nơi da đầu giúp nuôi dưỡng tóc bồng bềnh và chắc khỏe. Tăng cường bổ sung các vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Đặc biệt chú ý tới các vitamin A, C, E, vitamin B5, riboflavin và axit folic. Xây dựng chế độ ăn uống hợp lý với nhiều rau xanh, hoa quả như: rau có lá màu xanh đậm, bắp cải, hành, quả lê, mâm xôi, mơ, nho...

Ăn sữa chua là thực phẩm probiotic, có tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe và mái tóc của bạn.

Thiếu máu do thiếu sắt ở phụ nữ là một trong những nguyên nhân chính gây ra chứng rụng tóc. Tình trạng này càng trở nên trầm trọng khi người phụ nữ bước vào giai đoạn mãn kinh. Rau chân vịt còn gọi là rau bina là loại rau rất giàu sắt và vitamin, giúp duy trì sức khỏe cho mái tóc. Nó không chỉ giúp mái tóc bóng khỏe, làm chân tóc chắc, ngăn ngừa rụng tóc và mất màu của tóc.

Trứng là nguồn thực phẩm cung cấp protein và là một nguồn dưỡng chất tuyệt vời biotin. Đây chính là bí quyết duy trì một mái tóc bóng khỏe bởi cả protein và biotin có tác dụng thúc đẩy sự phân chia tế bào của tóc và giúp bảo vệ các sợi tóc.

