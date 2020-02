Chồng 'chết đứng' vì lý do vợ đòi ra ở riêng có một không hai trên đời

Quảng cáo

Lúc đầu tôi cứ nghĩ vợ dọa, không ngờ thấy cô ấy càng ngày càng có vẻ trầm cảm thật. Có ai đòi ra riêng chỉ vì muốn tự do mắng chồng như vợ tôi?



Vợ chồng tôi mới cưới chưa đầy năm. Chúng tôi sống chung với bố mẹ. Vợ tôi ngoan, còn bố mẹ thì tốt. Ông bà thương yêu con dâu, không bắt phải làm hết mọi việc nhà như những bố mẹ chồng khác. Nhưng vì trước là giáo viên nên tính tình bố mẹ cũng nghiêm khắc, và có quan điểm là vợ thì phải hầu hạ phục vụ chồng, không được cãi chồng, không được nói to, sẵng giọng với chồng. Những lần bà xã phê bình hay giận dỗi tôi, mẹ tôi đều góp ý với cô ấy, và cô ấy cũng đều vâng dạ nghe lời. Tôi thấy cuộc sống chung rất ổn.



Thế mà bây giờ, đùng một cái, cô ấy nằng nặc đòi thuê nhà ở riêng. Ban đầu tôi nghĩ do cô ấy stress vì vừa bị mẹ tôi mắng. Chẳng là lần đó tôi hứa cuối giờ chiều về đưa vợ đi khám nhưng vì có bạn rủ nhậu nên quên mất, gần nửa đêm mới về, vợ gọi không nghe máy. Đây là lần thứ ba trong tuần tôi nhậu khuya nên vợ tôi không kiềm chế được, to tiếng với tôi, kết quả là cô ấy bị bố mẹ tôi mắng.

Biết vợ giận lắm nên hôm sau cuối tuần, vợ nói muốn về ngoại chơi, tôi lập tức tháp tùng. Ai ngờ sang đó, cô ấy hùng hổ đòi ra ở riêng, lý do là cô ấy muốn tự do. Tôi không đồng ý, cuộc sống chung vẫn ổn, cô ấy cũng đâu đến nỗi mất tự do. Nhưng vợ tôi nói từ hồi làm dâu đến giờ, cô ấy ngoài mặt ra vẻ bình thường nhưng thực ra vô cùng stress vì không được phê bình, trách móc, giận dỗi hay nói xẵng một câu với chồng. “Anh thì vô tâm, đầy lỗi, em dù không thay đổi nổi anh thì được mắng mỏ vài câu cũng là cách xả stress, đằng này bố mẹ cứ canh giữ, anh hư đến mấy em cũng phải tươi cười hớn hở. Cứ thế này, em trầm cảm mất”.



Tôi thấy lý do xin ra ở riêng của vợ cực kỳ vô lý, chẳng thà bố mẹ tôi đối xử tệ bạc với con dâu cho cam, đằng này các cụ cũng chỉ muốn có chút nề nếp gia phong thôi. Tôi không đồng ý nên tối chủ nhật đó vợ tôi lại quay về nhà chồng. Nhưng từ hôm đó đến giờ cô ấy cứ như cái bóng, thờ ơ hờ hững, chẳng có chút sức sống nào cả, nhìn cứ như không thiết gì. Chẳng lẽ cô ấy trầm cảm thật? Có thể nào trầm cảm vì không được phép mắng chồng không?

An Trí