Chống dịch Covid-19 quyết liệt hơn

Hầu hết ca mắc Covid-19 hiện nay ở Việt Nam do xâm nhập từ nước ngoài vào, lây cộng đồng, nên ngành y tế biết rõ nguồn gốc những ca mắc trong bối cảnh một vài nước không xác định được “bệnh nhân số 0”. Theo ông Long việc xác định được bệnh nhân số 0 là điểm mạnh trong vấn đề quản lý của Việt Nam. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, hiện nay việc phòng chống dịch Covid-19 đã chuyển sang giai đoạn mới, đòi hỏi cách ứng phó với dịch phải mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Cùng với sự quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành Y tế đã có những thay đổi trong biện pháp chống dịch để phù hợp với tình hình mới.



Ông Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: “Nhờ kiên quyết thực hiện khai báo y tế điện tử của tất cả hành khách nhập cảnh vào Việt Nam, từ những thông tin khai báo đó, chúng ta đã kịp thời lấy mẫu, xét nghiệm, ngăn chặn các ca dương tính và tiến hành cách ly ngay lập tức tại cửa khẩu. Nếu không ngăn chặn kịp thời thì các ca dương tính sẽ tràn vào Việt Nam, rất nguy hiểm”.

Vì thế thời gian tới cần triển khai các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt, mạnh mẽ và triệt để hơn. Thứ trưởng đưa ra 5 vấn đề cần quan tâm nhất hiện nay. Cụ thể, Việt Nam kiên trì chiến lược đã đề ra nhưng có những thay đổi cho phù hợp hơn. Trong đó, quan trọng nhất là quyết tâm, kiên trì ngăn ca xâm nhập. Thực tế, tại Việt Nam thời gian qua đã làm rất tốt với khu vực phía Bắc. Theo Thứ trưởng Long: “Nếu tiếp tục để các ca bệnh bên ngoài vào lây lan trong cộng đồng thì khả năng đáp ứng hết sức khó khăn. Vì thế chúng ta kiên trì, quyết liệt với chiến lược đã đề ra”.

Lãnh đạo ngành y tế nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục thực hiện cách ly triệt để như đã làm rất tốt từ đầu vụ dịch. Chính chiến lược này của Việt Nam đã được Tổ chức Y tế Thế giới cũng đánh giá là điều thành công nhất của Việt Nam. Hiện nay Việt Nam đang thực hiện cách ly triệt để các trường hợp tiếp xúc gần, tiếp xúc trực tiếp để ngăn chặn khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Trong khi đó trên thế giới, một số nước cho cách ly tại nhà. “Tại nhà bệnh nhân, chúng tôi xác định việc lây nhiễm không chỉ do tiếp xúc trực tiếp mà còn có thể qua bề mặt đồ dùng... do đó, chúng ta thực hiện cách ly cả nhà để khoanh vùng dịch, hạn chế lây lan. Hiện tại đã có những ca bệnh phát hiện là do cách ly tập trung. Trước đây chúng ta cách ly rộng như khoanh vùng cả xã Sơn Lôi. Nhưng điểm mới trong cách ly tại Việt Nam thời gian tới là khoanh vùng nhỏ hơn, chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo vấn đề đời sống cho người dân, vừa đáp ứng được nhu cầu phòng chống dịch. Điều quan trọng là không được để lây nhiễm trong các trường hợp cách ly”, ông Long nói.

Sẽ mở rộng đối tượng xét nghiệm



Thứ trưởng nhấn mạnh vấn đề thứ 3 mà Việt Nam đang thực hiện là điều trị. Cách thức điều trị Việt Nam đang áp dụng khác với một số nơi. Trong giai đoạn đầu, chỉ tập trung điều trị những ca bệnh ở tuyến cao nhưng cũng đang tiếp tục phân tuyến tất cả các tuyến, kể cả tuyến xã, theo dõi những ca có triệu chứng lâm sàng rất nhẹ. Quan điểm của ngành y tế là không tập trung mà phân tán tất cả các tuyến, ca nặng điều trị tuyến trên.

Về việc điều trị của các nước trên thế giới, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nhận định không thể so sánh vì mỗi nước có chính sách phòng bệnh khác nhau. Có những nước với ca bệnh nhẹ thì cho điều trị tại nhà, nhưng có nước thì kể cả ca bệnh nhẹ cũng cho bệnh nhân vào bệnh viện. Việt Nam luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi kịch bản. Bên cạnh đó, phác đồ điều trị cũng luôn thay đổi, phù hợp tiệm cận với tiến bộ của khoa học kỹ thuật, kết hợp với kinh nghiệm của các nước.

Ông Long nhấn mạnh là thay đổi của Việt Nam trong vấn đề phát hiện sớm. Theo đó tới đây sẽ mở rộng các đối tượng được xét nghiệm. Công suất xét nghiệm hiện đẩy nhanh lên rất nhiều. Các đơn vị được yêu cầu trả kết quả trong vòng 24h, tới đây cố gắng rút ngắn hơn thời gian trả kết quả. Tất cả hành khách nhập cảnh từ châu Âu vào Việt Nam phải đo thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế điện tử, lấy mẫu xét nghiệm... và cách ly tập trung.

“Chúng tôi đã yêu cầu tất cả các cơ sở lưu trú kiểm tra, rà soát lại tất cả hành khách nhập cảnh từ các nước khối Schengen, Anh, Mỹ... trong vòng 14 ngày qua, yêu cầu họ kiểm tra nếu chưa khai báo y tế điện tử thì phải kê khai, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp này. Chúng ta làm càng nhanh, càng khoanh lại thì càng hiệu quả trong phòng chống dịch”- Ông Long nhấn mạnh.

Và vấn đề cuối cùng là áp dụng khoa học công nghệ. Đây là một trong những thay đổi chiến lược của công cuộc phòng chống dịch bệnh. “Chúng tôi đang làm việc với các hãng hàng không, đề nghị các chuyến bay khi đến Việt Nam ngoài kiểm dịch y tế phải khai tờ khai điện tử, khai ngay trên máy bay. Điều này nhằm tránh gây ùn ứ, khai giấy phải nhập lại mất rất nhiều thời gian”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Ngày 15/3, thông tin cập nhật từ Sở Y tế Hà Nội cho thấy, trên địa bàn thành phố đến nay đã ghi nhận 9 trường hợp mắc Covid-19. UBND TP Hà Nội đã ra thông báo đề nghị các công dân trở về từ các vùng dịch khi về Hà Nội từ ngày 1/3 sẽ phải lấy mẫu xét nghiệm (miễn phí) Covid-19.

