Chống được vô số bệnh nguy hiểm nhờ quan hệ tình dục đều đặn

Do nhịp tim tăng và việc thở sâu khi quan hệ tình dục sẽ giúp cải thiện tuần hoàn máu. Lưu lượng máu tốt dẫn lưu thông oxy, chất dinh dưỡng và hormone đầy đủ xung quanh cơ thể. Máu lưu thông trong quá trình quan hệ cũng giúp đôi môi mềm mại và mọng nước hơn. Khi hôn nồng nhiệt, đôi môi sẽ trở nên căng mọng và đầy đặn vì những động tác chạm môi như bài thể dục kích thích sự điều hòa của các mô máu ở môi. Ảnh minh họa: Internet

Theo một báo cáo y tế, hai đến ba lần cực khoái trong một tuần có thể tăng tuổi thọ của bạn. Hormone DHEA hoạt động như một chất chống trầm cảm và cải thiện mức độ miễn dịch trong cơ thể. Hoạt động này cũng sửa chữa các tổn thương trên mô và cải thiện làn da cho bạn.Bạn sẽ chìm vào giấc ngủ ngay sau khi bạn quan hệ và đạt được trạng thái cực khoái. Đạt cực khoái sẽ làm cho bạn cảm thấy thoải mái, dễ chịu và dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu hơn, ngon hơn do chất endorphins được tiết ra giúp làm dịu cơ thể và não bộ.Như vậy cực khoái được xem như thuốc tiên mỗi khi bạn mất ngủ. Thay vì trằn trọc, bạn hãy gợi tình để cùng nửa kia hưởng thụ khoái lạc và mơ màng trong giấc ngủ.Cực khoái giúp giải phóng oxytocin là một hormon có tác dụng làm giảm các chất là nguyên nhân gây ung thư. Hơn thế nữa, cực khoái còn giúp bạn có tâm trạng thoải mái hơn, hưng phấn hơn khiến cơ thể có sức đề kháng chống lại các tác nhân gây bệnh tốt hơn, trong đó có bệnh ung thư vú.Một số thống kê cho thấy: ung thư vú đang có xu hướng gia tăng, trở thành nỗi lo của không ít chị em phụ nữ. Vì vậy đã có nhiều biện pháp phòng ngừa căn bệnh này được chị em áp dụng. Trong đó quan hệ tình dục để đạt được cực khoái là một biện pháp tích cực, giúp phái đẹp phòng ngừa ung thư rất hiệu quả.Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, đàn ông quan hệ tình dục 2 lần/tuần ít có nguy cơ bị bệnh tim mạch. Những người đàn ông có quan hệ tình dục 1lần/tháng hoặc ít hơn, có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao gấp rưỡi những người thường xuyên “yêu”. Vì vậy việc giữ mức độ sinh hoạt tình dục đều đặn thường xuyên là cách tốt để tránh nguy cơ mắc bệnh tim mạch.Nhà khoa học Komisaruk sử dụng một máy chụp ảnh cộng hưởng từ chức năng (fMRI) để theo dõi những gì xảy ra ở não trong lúc thăng hoa. Ông cho biết: “Điều dễ nhìn thấy đó là sự gia tăng đáng kể chức năng hoạt động của não khi đạt cực khoái. Trong đó, việc gia tăng tổng thể lưu lượng máu và ôxy là cực kỳ tốt cho não”.Quan hệ tình dục là một phương pháp vận động hiệu quả cho những quý ông lười tới phòng tập. Trong cùng một khoảng thời gian là nửa giờ, nếu tập yoga, bạn sẽ tiêu thụ được 114 calo, khiêu vũ là 129 calo, đi bộ là 153 calo, bóng chuyền là 174 calo thì quan hệ tình dục là 150 calo. Một người đàn ông nặng chừng 80kg sẽ đốt cháy 413calo trong một giờ hoạt động tình dục mạnh mẽ. Mỗi lần đạt cực khoái, năng lượng tiêu hao đi rất nhiều, đây là cách tốt để kiểm soát cân nặng và giảm cân.Cực khoái là liều thuốc ngủ cực tốt. Sau khi lên đỉnh, người ta thường rất dễ chìm vào những giấc ngủ ngon lành. Cực khoái giống như một liều thuốc an thần giúp loại bỏ chứng mất ngủ, dễ dàng đưa bạn chìm sâu vào giấc ngủ và điều quan trọng hơn là sáng hôm sau thức dậy bạn sẽ có một tâm trạng khoan khoái hơn, thoải mái hơn, hăng say hơn trong công việc.Sự xuất tinh thường xuyên khi đạt cực khoái ở nam giới trong độ tuổi từ 20 - 50 giúp giảm đáng kể nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. Trong một nghiên cứu của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ tiến hành ở 50.000 đàn ông phát hiện ra rằng những người đạt hơn khoảng 20 cực khoái mỗi tháng có thể đẩy lùi nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến xuống đến 30% so với những người chỉ đạt cực khoái 7 lần/tháng. Có nhiều giả thuyết cho rằng xuất tinh thường xuyên có tác dụng loại bỏ các tinh dịch cũ - yếu tố nguy cơ gây ung thư tiền liệt tuyến.Sau khi đạt cực khoái, cơ thể sẽ sinh ra DHEA, một chất bổ sung dinh dưỡng giúp tăng cường hệ miễn dịch. Chất này có tác dụng tốt với toàn bộ cơ thể: da, xương, hệ thần kinh, các mô... và giảm nguy cơ đau ốm. Đồng thời cực khoái giúp cơ thể chống lại các bệnh viêm nhiễm, tăng cường khả năng phục hồi của các vết thương. Đàn ông quan hệ tình dục 1-2 lần/tuần có hệ thống miễn dịch tốt hơn và sống thọ hơn những người quan hệ tình dục ít hơn một lần/tuần.