Chủ quan khi 'cậu nhỏ' bất thường, thanh niên 28 tuổi phải cắt bỏ 'của quý'

Không quan hệ tình dục bừa bãi, sử dụng các biện pháp an toàn là cách phòng tránh hữu hiệu ung thư dương vật. Ảnh minh hoạ: Internet

Phòng tránh ung thư dương vật thế nào? Tuy là căn bệnh không thường xuyên gặp nhưng tác động của nó đến sức khỏe, tâm lý và cả tính mạng của con người là rất lớn. Do đó, cần phải có kế hoạch phòng ngừa khi chưa quá muộn: -Vệ sinh cá nhân đặc biệt là cơ quan sinh dục. - Sớm cắt bao quy đầu nếu bị hẹp hay dài. - Vệ sinh sạch sẽ sau khi quan hệ. - Không quan hệ bừa bãi để tránh mắc bệnh đường tình dục. - Khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/ lần để sớm phát hiện bệnh. - Mắc bệnh nam khoa nên nhanh chóng điều trị để giảm thiếu yếu tố nguy cơ gây ung thư dương vật.

Trước khi vào viện 6 tháng, anh L.V.T. (28 tuổi, Hà Nội) phát hiện " của quý " có hiện tượng chảy dịch, bốc mùi hôi và càng ngày tình trạng tổn thương càng nghiêm trọng khi bao quy đầu bị sưng to, rỉ máu, các tổ chức sùi ở vùng đầu dương vật... Thế nhưng thay vì đi khám, bệnh nhân lại tự điều trị bằng các loại thuốc bôi, thuốc uống khiến bệnh tình ngày một nặng hơn mới tìm đến bệnh viện "cầu cứu" bác sĩ.Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân được phát hiện bị ung thư tế bào vẩy (tế bào gai) dương vật. Để bảo tồn chức năng phần còn lại của "của quý" các bác sĩ buộc phải cắt toàn bộ phần bao quy đầu và nạo vét hạch cho bệnh nhân.BS. Nguyễn Quang Minh - Phó Trưởng Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, BV Da liễu Trung ương cho biết, bệnh nhân T. là một trong những trường hợp trẻ tuổi nhất bị ung thư dương vật buộc phải cắt bỏ một phần hoặc cắt vét hoàn toàn "chỗ ấy". Bệnh nhân được chẩn đoán bị ung thư ở giai đoạn 2 nhưng do điều trị muộn dẫn đến biến chứng, tổn thương nặng nề vùng bao quy đầu không thể cứu vãn nên các bác sĩ buộc phải cắt bỏ khoảng 1/5 dương vật của bệnh nhân.Cũng theo bác sĩ Minh, trước đó ít ngày, một bệnh nhân nam (45 tuổi, Thanh Hoá) cũng phải cắt cụt một phần dương vật và nạo vét hạch khối u. Bệnh nhân nhập viện khi xuất hiện các vết sùi ở đầu dương vật, "chỗ ấy" chảy mủ, sưng nề, có hạch cứng xâm lấn vùng quy đầu và có mùi hôi. Bệnh nhân này đã lấy vợ, sinh con bình thường nhưng vẫn bị hẹp bao quy đầu. Do tình trạng này khiến quá trình vệ sinh không bảo đảm dẫn đến dương vật bị viêm nhiễm, sưng to.Bệnh nhân cho biết vì mắc bệnh ở vùng "nhạy cảm" nên khi thấy bất thường ông cũng nấn ná mãi mới dám đi khám. Trước khi đến bệnh viện, ông đã có thời gian dài điều trị ở nhà và tại một số phòng khám tư.

Thái Hà (tổng hợp)