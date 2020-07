Chủ quan rối loạn tiêu hoá và những hậu quả khó lường

Nhưng hầu hết người bệnh thường chủ quan, dùng các loại thuốc điều trị triệu chứng thấy đỡ là dừng, mà không biết tầm quan trọng của lợi khuẩn và chính lợi khuẩn là chìa khóa giúp các chức năng tiêu hóa bình thường trở lại, giúp xử lý tận gốc của vấn đề và phòng ngừa tình trạng rối loạn tiêu hóa tái đi tái lại, không lo biến chứng nguy hiểm.

Hơn nữa, tự chẩn đoán và khám bệnh cho chính mình rồi tự ý mua thuốc điều trị cũng là sai lầm phổ biến. Khi có biểu hiện rối loạn tiêu hóa như đau bụng, đi ngoài, đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu, phân lúc lỏng lúc táo, nát, sống… người bệnh liền nghĩ ngay đến các loại thuốc điều trị triệu chứng như men tiêu hoá, thuốc cầm tiêu chảy, thuốc nhuận tràng… Một số khác khi dùng thuốc trị triệu chứng không hết đã tự ý sử dụng thuốc kháng sinh, sau khi dùng thấy đỡ lập tức ngừng thuốc.

Có thể sau khi dùng thuốc thì các triệu chứng được cải thiện nhưng điều mà người bệnh để ý đó chính là sự chủ quan và lạm dụng thuốc đã giết chết lợi khuẩn đường ruột làm cho hệ tiêu hóa ngày càng suy yếu và khó phục hồi nên chỉ cần ăn uống không cẩn thận, ăn những thức ăn lạ, tanh, tái, sống là lại bị rối loạn tiêu hóa ngay,.. chính những biểu hiện rối loạn tiêu hóa đơn giản lặp đi lặp lại sẽ là mầm mống gây ra những biến chứng nguy hiểm: viêm đại tràng, hội chứng ruột kích thích, ung thư đại trực tràng,…

Lợi ích vàng của lợi khuẩn với người bị rối loạn tiêu hoá ít người biết?

Trong đường ruột của con người có hệ vi khuẩn khoảng 100 nghìn tỷ con gồm cả vi khuẩn có ích (lợi khuẩn) và vi khuẩn gây hại (hại khuẩn). Một hệ tiêu hoá khoẻ mạnh sẽ có sự ổn định về tỉ lệ vàng 85% lợi khuẩn – 15% hại khuẩn. Chủng lợi khuẩn quan trọng bậc nhất là Bifidobacterium (gọi tắt là Bifido) được ví là vua của các loại lợi khuẩn.

Bổ sung lợi khuẩn Bifido là giải pháp hoàn hảo đối với người bị rối loạn tiêu hoá

Khi đường ruột có đầy đủ lợi khuẩn Bifido sẽ tiết đủ 3.000 enzym tiêu hóa thức ăn, cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, ức chế các vi khuẩn gây hại, bảo vệ niêm mạc ruột, ngăn không cho các độc tố từ thức ăn vào cơ thể. Tuy nhiên, lợi khuẩn Bifido rất nhạy cảm với môi trường axit dạ dày nên bị tiêu diệt gần như hoàn toàn khi đi qua dạ dày, nên rất ít sản phẩm có thành phần Bifido hoặc có thì khả năng đưa Bifina sống sót qua axit dạ dày rất thấp.

Công nghệ SMC của Nhật Bản mang đến tin vui cho người rối loạn tiêu hóa

Hãng dược phẩm Morishita Jintan 127 năm kinh nghiệm của Nhật Bản đã sáng chế ra công nghệ SMC (Seamless Micro Capsule) để sản xuất men vi sinh Bifina.

Công nghệ này đã được cấp bằng sáng chế, giúp bao bọc, bảo vệ lợi khuẩn Bifido trong các viên nang hình cầu thế hệ mới, liền mạch không có vết nối, có lớp màng kép kháng được axit dạ dày, do đó đưa được lợi khuẩn sống an toàn khi đi qua môi trường axit trong dạ dày vào đến ruột non và đại tràng, với tỉ lệ sống sót cao.

Ngay khi mới xuất hiện triệu chứng rối loạn tiêu hoá, bổ sung men vi sinh Bifina để tăng cường lợi khuẩn, giúp nhanh chóng giảm các triệu chứng và có được một hệ tiêu hoá khoẻ mạnh, bụng dạ êm ru, ăn uống không cần kiêng khem và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.