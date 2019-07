Cô gái Hải Phòng suýt chết sau 3 ngày hóc thịt bò khô

Quảng cáo

'Thủ phạm' khiến cô gái 24 tuổi ở Hải Phòng phải nhập viện cấp cứu là miếng thịt và gân bò khô bị mắc tại thực quản.

Theo lời kể của gia đình, bệnh nhân sau khi ăn thịt bò khô có biểu hiện hóc vào tối ngày 22/7. Do bị hóc thịt bò nên trong quá trình ăn uống, bệnh nhân rất khó nuốt, tình trạng nuốt vướng ngày càng tăng, đau tức ngực khi nuốt, gần như không ăn uống được. Sau ba ngày bị hóc, khi được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh nhân đã được bác sĩ khoa Tai – Mũi – Họng tiến hành gây mê soi thực quản bằng ống cứng lấy dị vật là mẩu thịt bò kích thước 2x3cm, một gân bò dài khoảng 5cm. Miếng thịt bò kẹt ở đoạn 1/3 trên thực quản, đã hoại tử một phần, gây biến chứng áp xe cạnh miệng thực quản.Các bác sĩ cho biết, sau khi gắp miếng thịt bò và gân ra ngoài, bệnh nhân được đặt sonde dạ dày nuôi dưỡng, sau hồi tỉnh bệnh nhân được chuyển về khoa trong tình trạng tỉnh, không sốt, hết tức ngực, hết nuốt vướng, diễn biến sau mổ ổn định. Hiện tại bệnh nhân được ăn qua sonde, dùng thuốc kháng sinh, chống viêm, cầm máu, nâng đỡ cơ thể.Theo BS Nguyễn Việt Hưng, khoa Tai – Mũi – Họng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tuy không gây chảy máu, hay gây thủng như các dị vật bén nhọn, nhưng miếng thịt vướng ở thực quản gây tình trạng nhiễm khuẩn nhanh hơn so với xương, có nguy cơ cao gây viêm tấy cạnh thực quản cổ, gây chèn ép nhiều các cơ quan quan trọng nằm cạnh như khí-phế quản, các mạch máu lớn."Từ đó gây khó thở, rối loạn thân nhiệt, rối loạn nhịp tim, huyết áp và nguy hiểm nhất là khi hình thành ổ áp xe quá lớn sẽ gây vỡ, nứt thực quản, làm trào dịch mủ và hơi vào trung thất (là một khoang kín trong lồng ngực giữa hai lá phổi) gây viêm nhiễm lan toả toàn bộ trung thất và có thể gây tử vong do sốc nhiễm khuẩn với tỷ lệ khá cao nếu phát hiện muộn"- BS Nguyễn Việt Hưng cảnh báo.

Thái Hà