Có những thay đổi này trên cơ thể, quý ông khám ung thư ngay kẻo muộn

Quảng cáo

Nếu quý ông nhận thấy muốn đi tiểu thường xuyên hơn so với bình thường du không uống nước nhiều, có thể bạn đã mắc bệnh tiểu đường, nhiễm trùng bàng quang và thậm chí là ung thư tuyền tiền liệt. Ảnh minh họa: Internet

Ung thư máu có thể kích hoạt cơ thể sản xuất các tế bào bạch cầu bất thường, làm suy yếu khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể. Vì vậy, bạn nên cảnh giác với các triệu chứng giống cúm, sốt mà không biến mất. Ảnh minh họa: Internet

Nam giới thường không chú ý đến lượng tinh dịch được xuất ra sau khi "lên đỉnh". Tuy nhiên, nếu lượng tinh dịch giảm đột ngột mà không rõ lý do gì có thể đây là dấu hiệu cảnh báo quý ông đang mắc ung thư tuyến tiền liệt hoặc vấn đề sức khỏe bất thường. Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn nhận thấy bản thân chán ăn, giảm cân đột ngột cùng với việc xuất hiện các triệu chứng khác nói trên thì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bạn có thể bị ung thư tuyến tiền liệt. Trong trường hợp đó, quý ông nên đến bệnh viện để được thăm khám cẩn thận.Nếu quý ông nhận thấy muốn đi tiểu thường xuyên hơn so với bình thường du không uống nước nhiều, có thể bạn đã mắc bệnh tiểu đường, nhiễm trùng bàng quang và thậm chí là ung thư tuyền tiền liệt.Khi mắc ung thư tuyến tiền liệt, nam giới có thể gặp phải một số vấn đề khi đi tiểu. Ví dụ như bạn sẽ thấy khó tiểu, khó dừng tiểu, đau đớn khi đi tiểu...Nếu nam giới phát hiện có nước tiểu chảy ra trong quần lót ngay cả sau khi đi tiểu được một lúc hay còn gọi là tiểu không tự chủ, có thể đây là dấu hiệu rò bàng quang. Tuy nhiên, đây cũng là dấu hiệu khác của bệnh ung thư tuyến tiền liệt.Khi đi tiểu, quý ông thấy có máu trong nước tiểu hoặc nước tiểu sẫm hơn bình thường, có thể đây là dấu hiệu của nhiễm trùng đường tiết niệu, tiểu đường, sỏi thận... hoặc ung thư tuyến tiền liệt. Nếu có dấu hiệu này, bạn đừng chủ quan mà nên đi khám.Nam giới thường không chú ý đến lượng tinh dịch được xuất ra sau khi "lên đỉnh". Tuy nhiên, nếu lượng tinh dịch giảm đột ngột mà không rõ lý do gì có thể đây là dấu hiệu cảnh báo quý ông đang mắc ung thư tuyến tiền liệt hoặc vấn đề sức khỏe bất thường.Nếu quý ông thấy đau nhói và tức ở xung quanh trực tràng, có thể đây là dấu hiệu cảnh báo mắc ung thư tuyến tiền liệt. Nếu tế bào ung thư ở tuyến tiền liệt phát triển, căn bệnh này có thể ảnh hưởng đến trực tràng vì 2 bộ phận gần nhau.Thông thường, khi xuất tinh, nam giới không có cảm giác đau đớn, thậm chí có cảm giác dễ chịu. Nếu như bạn bị đau ở bộ phận sinh dục hoặc bàng quang trong khi xuất tinh cũng nên cảnh giác với ung thư tuyến tiền liệt.Cũng giống như phụ nữ cần biết rõ về hình dạng và cảm giác về bộ ngực, đàn ông nên chú ý đến tinh hoàn. Nếu bạn nhận thấy có sự thay đổi về kích thước (một hoặc cả hai bên), nếu chúng có vẻ sưng hoặc nặng thêm, hoặc nếu bạn sờ thấy khối u, thì những triệu chứng đó có thể là biểu hiện của ung thư tinh hoàn. Ung thư tinh hoàn hay gặp nhất ở nam giới trẻ và trung niên.Ung thư máu có thể kích hoạt cơ thể sản xuất các tế bào bạch cầu bất thường, làm suy yếu khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể. Vì vậy, bạn nên cảnh giác với các triệu chứng giống cúm, sốt mà không biến mất.Đây thường là dấu hiệu của bệnh viêm họng thông thường. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy đau họng kéo dài trong vài tuần và trở nên tồi tệ hơn, nó có thể là triệu chứng của ung thư vòm họng, dạ dày hoặc ung thư phổi.Sụt cân đột ngột: Nếu bạn không phải đang ăn kiêng, giảm cân có thể là tác dụng phụ của nhiều bệnh ung thư khác nhau như thực quản, tụy, gan và đại tràng. Giảm cân đột ngột cũng là triệu chứng đặc biệt phổ biến của bệnh bạch cầu hoặc ung thư hạch.“Đàn ông thường bỏ qua bệnh ung thư vú vì cho rằng điều này là không thể xảy ra trên cơ thể của họ.Thực tế là 1% bệnh nhân ung thư vú là nam giới và thường được phát hiện ở giai đoạn muộn”, Marleen Meyers cho biết. Do đó, nếu thấy bất thường ở khu vực này, bạn cần đi khám ngay.Ho kéo dài từ 3 tuần trở lên, không kèm theo triệu chứng nào khác như cảm lạnh hoặc dị ứng, đó có thể là triệu chứng sớm của ung thư phổi. Bệnh bạch cầu cũng có thể gây ra các triệu chứng giống viêm phế quản. Những căn bệnh nguy hiểm này khác với ho bình thường khi cơn ho của bạn kéo dài hoặc ho ra một chút máu. Một số bệnh nhân ung thư phổi còn bị đau kéo dài ở vai hoặc cánh tay.

Hòa Thuận (tổng hợp)