Dấu hiệu đau đầu báo động bạn mắc căn bệnh 'giết người trong chớp mắt'

Nên nhanh chóng đi khám để xác định nguyên nhân và có cách điều trị cụ thể. Ảnh minh hoạ: Internet

Bạn đã từng bị những cơn đau đầu thoáng qua và thường bỏ qua một cách dễ dàng những triệu chứng đó. Đã có những bệnh nhân bị như vậy và chỉ nghỉ rằng mình bị rối loạn tiền đình hoặc “cảm gió” mà không ai nghĩ rằng đó là điềm báo cho bệnh dị dạng mạch máu não. Các bác sĩ cho biết, đây là bệnh lý bẩm sinh nhưng vô cùng nguy hiểm nếu không phát hiện và điều trị kịp thời.Bác sĩ Bùi Long – Trưởng khoa Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, có hai loại bệnh dị dạng mạch máu não phổ biến là phình động mạch não và dị dạng thông động tĩnh mạch (AVM).Dị dạng thông động tĩnh mạch máu não là hiện tượng các mạch máu bất thường, rối loạn trong não. Các dị dạng này nối thông động mạch và tĩnh mạch não mà không đi qua các mao mạch, không cung cấp đủ máu cho nhu mô não. Các dị dạng mạch máu này khi vỡ gây chảy máu não. Đây là một căn bệnh bẩm sinh và hết sức nguy hiểm.Còn phình động mạch não là tình trạng phình giãn của động mạch não ở các vị trí khác nhau như động mạch cảnh trong, động mạch não giữa, não trước, động mạch thông trước, thông sau, thân nền...Tuỳ vị trí và kích thước túi phình mà nguy cơ vỡ khác nhau. 90% các trường hợp vỡ phình động mạch não sẽ gây hôn mê và có thể tử vong.Bác sĩ Long cũng cho biết thêm, các dấu hiệu của bệnh rất đa dạng như triệu chứng đau đầu mạn tính điều trị nội khoa không khỏi, xuất hiện co giật và những cơn động kinh. Dị dạng mạch máu não có thể kích thích mô não chung quanh và gây ra số triệu chứng chủ yếu là cơn co giật mới khởi phát, yếu hoặc liệt cơ, mất phối hợp, khó khăn khi thực hiện những động tác phức tạp, chóng mặt, đau đầu. Ngoài ra, bệnh nhân có vấn đề về ngôn ngữ, các cảm giác bất thường như: tê, ngứa, đau tự phát...