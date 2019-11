Dấu hiệu 'vặt vãnh' cảnh báo bị tim, đừng bỏ qua kẻo 'hối không kịp'

Nhiều đàn ông bị đau ở cánh tay trái trong khi phụ nữ thường bị đau ở vị trí tương tự hoặc đau cả hai bên cánh tay. Vài phụ nữ cũng cho biết họ có bị đau khuỷu tay đột ngột trước khi chịu một cơn đau tim Nguyên nhân của điều này là cơn đau từ tim có thể lan đến tủy sống, nơi tập hợp nhiều dây thần kinh của cơ thể. Việc đó khiến não nhầm lẫn rằng cánh tay của bạn bị đau trong khi thực sự thì cơn đau lại xuất phát từ tim.Ho có thể bắt nguồn từ nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có bệnh tim mạch. Cơn ho dai dẳng tạo ra chất lỏng màu hồng có chứa máu là dấu hiệu phổ biến của bệnh suy tim. Ho còn là triệu chứng phụ của những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như khó thở và đột ngột không thể được.Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người mắc chứng lo âu cực độ từ sớm dễ bị bệnh tim. Lo lắng có thể xuất phát từ lối sống căng thẳng hoặc do các chứng rối loạn khác nhau như: rối loạn hoảng sợ và lo lắng ám ảnh. Chúng khiến nhịp tim tăng nhanh, tăng huyết áp hoặc giảm nhịp tim.Đánh trống ngực là tình trạng đập bất thường của tim, và cũng là triệu chứng khá phổ biến báo hiệu bệnh tim mạch. Hầu hết bệnh nhân mô tả về tình trạng đánh trống ngực giống như sự lệch nhịp của tim (gần như tim tạm dừng hoạt động, thường theo sau một nhịp đập đặc biệt mạnh) hoặc nhịp tim nhanh, chậm bất thường.Ngất xỉu được lý giải là sự mất tạm thời hoặc đột ngột của ý thức. Đây cũng là triệu chứng khá phổ biến đối với hầu hết mọi người. Chúng ta thường nhận xét rằng, ngất xỉu là do tình trạng căng thẳng, hốt hoảng hoặc lo sợ, chỉ cần nghỉ ngơi, giữ bình tĩnh là hết. Tuy nhiên, đôi khi ngất xỉu lại là dấu hiệu của một bệnh tim mạch nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng. Đó là khi lượng máu đến não hoặc oxy trong máu bị giảm đột ngột, cơ thể phải phản ứng lại bằng cách “tắt bớt” hoạt động của các cơ quan.Vì vậy, khi thấy một người đột ngột ngất đi, thì ngay sau đó phải tìm ra nguyên nhân. Một số bệnh lý tim mạch khiến cho bệnh nhân có thể ngất xỉu, bao gồm: ngất do nhịp tim chậm, hội chứng nhịp nhanh-nhịp chậm, hạ huyết áp tư thế, hẹp van động mạch chủ, hẹp động mạch phổi,...

Mệt mỏi và hay ngủ vào ban ngày là một trong những triệu chứng của bệnh tim mạch. Mệt mỏi có thể được xem là không thể tiếp tục hoạt động như ở mức của một người khỏe mạnh bình thường. Một trong những nguyên nhân tim mạch gây ra hiện tượng này là suy tim.Buồn ngủ vào ban ngày thường là do người bệnh bị rối loạn giấc ngủ vào ban đêm, chẳng hạn như ngưng thở khi ngủ, hoặc đơn thuần là mất ngủ. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là tất cả các loại rối loạn giấc ngủ đều thường gặp hơn ở các bệnh nhân tim mạch.Suy tim và bệnh mạch vành là một trong những nguyên nhân nghiêm trọng gây ra dấu hiệu khó thở. Bệnh nhân suy tim thường khó thở khi gắng sức, nặng hơn có thể khó thở cả khi nằm nghỉ. Vào ban đêm, đôi khi bệnh nhân đang ngủ đột nhiên thức dậy rồi thở hổn hển, tình trạng này được gọi là “khó thở kịch phát về đêm”. Một số bệnh lý tim mạch khác, như các bệnh liên quan đến van tim, rối loạn nhịp tim, bệnh lý hô hấp, đều có thể gây ra khó thở.Khi tim không hoạt động tốt, chất lỏng từ các mạch máu sẽ bị rò rỉ vào các mô xung quanh và chân cùng bàn chân là nơi bị dễ bị ảnh hưởng nhất do tác động của trọng lực. Điều này được gọi là chứng phù ngoại biên. Tuy không phải ai bị chứng này đều mắc bệnh tim nhưng đây vẫn là một triệu chứng rất phổ biến của bệnh tim mà bạn nên chú ý.Nhiều bệnh nhân mắc bệnh tim cho thấy họ ít cảm giác thèm ăn và/hoặc thấy buồn nôn ngay cả khi chỉ ăn vài miếng. Lý do là sự tích tụ chất lỏng xung quanh gan và ruột ảnh hưởng đến cơ quan tiêu hóa, gây ra những cơn đau bụng. Nếu bạn đang có tất cả triệu chứng này, hãy gặp bác sĩ ngay lập tức.2 dự án nghiên cứu riêng biệt được thực hiện bởi Tạp chí Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng và Tạp chí của Đại học Tim mạch Mỹ cho thấy: bệnh chàm và bệnh zona là những dấu hiệu mạnh mẽ của bệnh tim. Người bị bệnh chàm được phát hiện có 48% khả năng bị huyết áp cao và 29% khả năng bị cholesterol cao. Ngoài ra, những người bị bệnh zona có khả năng bị đau tim cao hơn 59% so với những người không mắc bệnh này.