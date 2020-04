Dấu hiệu 'vặt vãnh' cảnh báo nhồi máu não, đừng bỏ qua kẻo ân hận mấy cũng muộn Your browser does not support the audio tag. BÁO NÓI TIỀN PHONG

TPO - Khoảng 80% các ca đột quỵ não là do nhồi máu não. Tỷ lệ tử vong do nhồi máu não vào khoảng 15 - 20%. Nếu phát hiện và điều trị muộn, di chứng để lại vô cùng nặng nề. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo nên chú ý những dấu hiệu cảnh báo sớm của căn bệnh nguy hiểm này.