Đột qụy ở sân bay Tân Sơn Nhất, người đàn ông may mắn được cứu sống

Ngày 11/12, BSCK1 Nguyễn Đức Tới, Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất cho biết, vừa cấp cứu thành công người đàn ông 52 tuổi bị đột quỵ trước khi lên máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất.



Theo đó, khoảng 11h40 ngày 8/12, ông H.L.T (52 tuổi) đang ngồi chờ ở sân bay thì đột ngột quỵ xuống, không nói được, không nhận ra người quen, ngay sau đó đã được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu trong tình trạng liệt nửa người phải, thất ngôn giờ thứ 2.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất chỉ mất vài phút tiếp cận và chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu não cấp bán cầu não trái do tắc động mạch não giữa giờ thứ 2, tiền sử tăng huyết áp - đái tháo đường tuýp 2.

Máu đông được lấy ra sau can thiệp.

Êkip bác sĩ kích hoạt báo động đỏ dốc hết sức để cấp cứu, nhanh chóng cho bệnh nhân sử dụng tiêu sợi huyết bằng cách tiêm tĩnh mạch để giúp làm tan cục máu đông gây tắc mạch và tái tưới máu trở lại cho não ở người đột quỵ.

Khi đánh giá kết quả việc sử dụng thuốc tiêu sợi huyết chưa đạt được kết quả như mong muốn, bệnh nhân được tiếp tục khởi động ê kíp can thiệp nội mạch cấp cứu lấy huyết khối bằng dụng cụ.

Là một trong bác sĩ trong êkip thực hiện ca cấp cứu cứu sống bệnh nhân, bác sĩ Trang Mộng Hải Yên, Khoa Tim mạch cấp cứu và can thiệp cho hay, điều may mắn là bệnh nhân được đưa đến đúng cơ sở điều trị có khả năng thực hiện tái tưới máu não cấp cứu, chẩn đoán nhanh chóng trong thời gian vàng điều trị đột quỵ, quá trình can thiệp đã diễn ra nhanh chóng và đạt kết quả thành công như mong đợi.

Sau can thiệp lấy cục máu đông khỏi mạch máu não bị tắc, bệnh nhân hiện đã tỉnh, tiếp xúc được, chỉ còn nói hơi lớ, phần liệt đã phục hồi khá tốt, sức cơ tay phải 3/5, sức cơ chân phải 4/5 có thể cầm, nắm.

Hình chụp mạch não bệnh nhân trước và sau khi được can thiệp.

Đây là một trong số nhiều ca can thiệp đột quỵ thành công của Bệnh viện Thống Nhất trong thời gian qua. Bệnh viện đã thiết lập được quy trình phối hợp nhịp nhàng nhanh chóng trong chẩn đoán và điều trị, nhằm đảm bảo khi bệnh nhân có dấu hiệu đột quỵ đặt chân đến phòng cấp cứu thì tất cả các khoa, phòng liên quan sẵn sàng thăm khám, hội chẩn đưa ra quyết định nhanh chóng xử trí cho bệnh nhân, rút ngắn tối đa thời gian từ khi bị bệnh đến khi được điều trị đặc hiệu.

Các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất cũng lưu ý những dấu hiệu cơ bản nhận biết người bị đột quỵ bằng phương pháp nhận diện các dầu hiệu theo FAST. - Face (Mặt): Mặt có cảm giác tê cứng, khi cười 1 bên mặt bị lệch, nụ cười không cân đối. - Arms (Tay): Tay/chân tê mỏi một bên, người bệnh không nâng được tay/chân một bên hoặc bị rơi xuống, rất có thể họ đang bị đột quỵ. - Speech (Nói): Nói bị líu lưỡi, không rõ chữ, khó diễn đạt - Time (Thời gian): Nếu thấy có những dấu hiệu trên, gọi cấp cứu ngay, cần ghi nhớ thời gian khởi phát bệnh và báo cho nhân viên y tế biết. Ngoài ra, trong thời gian chờ xe cấp cứu cần phải: - Giữ thông thoáng môi trường xung quanh cho bệnh nhân dễ thở. - Đặt người bệnh nằm trên một mặt phẳng, bề mặt đủ cứng để giữ thăng bằng, tránh xê dịch để không làm trầm trọng tình trạng xuất huyết não. - Bệnh nhân có dấu hiệu nôn mửa, cần đặt sang tư thế nằm nghiêng an toàn nhằm bảo vệ đường thở, móc hết đàm nhớt ở miệng (nếu có). - Tuyệt đối không tự ý bấm huyệt, chấm cứu, đánh gió. - Không cho bệnh nhân ăn, uống trong thời gian chờ xe cấp cứu. - Không tự ý dùng thuốc hạ huyết áp hay bất kỳ loại thuốc nào khác. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ sẽ giúp nhận diện sớm bệnh nhân đột quỵ để được xử trí kịp thời theo đúng chiến lược điều trị tái tưới máu cấp cứu cho não tại cơ sở y tế chuyên khoa làm giảm được tử vong và tàn phế cho bệnh nhân đột quỵ.

