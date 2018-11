'Giải thoát' cho cô gái suốt 20 năm mang khối bướu khủng lồ

Bệnh nhân N và khối bướu khủng lồ trước khi được phẫu thuật. Ảnh: BV cung cấp

Theo bệnh nhân, chị phát hiện khối u từ khoảng 20 năm trước nhưng do bệnh không ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ, cuộc sống nên chị chủ quan. Gần đây, khối u lớn chèn ép khiến chị khó thở, nuốt rất vướng, gần như không thể nằm ngửa.Theo tìm hiểu từ người nhà bệnh nhân N. khối u bắt đầu xuất hiện khi chị mới 16-17 tuổi, tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình khó khăn lại nghe hàng xóm nói đây là u lành nên sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe nên gia đình cũng không đưa đi khám. Khoảng 10 năm trở lại đây khối u to nhanh bất thường, tình trạng sức khỏe giảm sút, khó ăn, khó nuốt đồng thời xuất hiện các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt.Theo BSCKII Nguyễn Tiến Lãng, Trưởng khoa Ngoại chung - Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, khối u của bệnh nhân liên quan đến suy giáp bẩm sinh kèm với việc trí tuệ của bệnh nhân phát triển chậm, mọi tiếp xúc, phản ứng đều không được như bình thường nên chỉ khi xuất hiện các dấu hiệu sức khỏe giảm sút nhanh, mệt mỏi tăng cao người bệnh mới nói cho người nhà biết và đưa đi khám.Tỷ lệ bệnh nhân mắc bướu tuyến giáp khổng lồ như chị N. không nhiều nhưng với những bệnh nhân này, phẫu thuật vô cùng khó khăn. Do vùng cổ là cầu nối giữa thân và đầu, các mạch máu quan trọng từ tim đến sọ não, tuyến nội tiết, đường ăn, đường thở… đều tập trung tại đây. Khối u quá lớn làm biến đổi cấu trúc giải phẫu, vì vậy để phân định, bảo tồn được các mạch máu, tuyến nội tiết… kể trên vô cùng khó khăn. Chưa kể, khi u bướu lớn như trên sẽ tăng sinh mạch máu trong bướu khiến phẫu thuật viên phải cẩn trọng tránh để bệnh nhân mất máu trong quá trình phẫu thuật. BS Lãng cho biết.BS. CK II Nguyễn Tiến Lãng cho biết thêm, tuyến giáp là tuyến nội tiết rất quan trọng đối với cơ thể. Hormon tuyến giáp có vai trò lớn trong chuyển hóa, điều hòa sự trao đổi chất cơ bản, tham gia vào quá trình điều hòa sự tăng trưởng và sự phát triển của hệ thần kinh, tăng độ nhậy cảm của cơ thể với Catecolamin. Cùng với đó các hormon tuyến giáp rất cần thiết cho sự phát triển và biệt hóa với tất cả các tế bào trong cơ thể con người. Mặc dù vậy, u tuyến giáp lại là một bệnh rất phổ biến.BS Lãng khuyến cáo: “Trên thế giới, nhiều nghiên cứu cho thấy, khoảng 4% dân số nước Mỹ mắc căn bệnh kể trên nhưng con số thực tế có thể lên đến 6 - 7% dân số. Ở Việt Nam chưa có nghiên cứu khảo sát bệnh lý tuyến giáp nào, tuy nhiên, do Việt Nam có nhiều vận động, tuyên truyền người dân sử dụng muối iot nên giảm thiểu phần nào tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh lý kể trên”. Đối với những trường hợp bị u tuyến giáp đã 20 năm nhưng chủ quan không thăm khám cho đến khi vùng cổ bị dị dạng, khó thở, nuốt nghẹn mới chịu nhập viện điều trị như trường hợp trên, BS Lãng cũng khuyến cáo ở những trường hợp bệnh nhân có bướu đa nhân, bướu nhân lớn ở 2 thuỳ hoặc có biểu hiện chèn ép hoặc gây biến dạng vùng cổ, mất thẩm mỹ… cần thăm khám cơ sở y tế để điều trị, phẫu thuật.

Quảng An