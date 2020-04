Giữa kỳ phong tỏa vì dịch COVID-19, BV Bạch Mai cứu sống nhiều ca nguy kịch

Quảng cáo

PGS.TS Nguyễn Văn Chi, Trưởng Khoa Cấp cứu A9 cho biết: “Một bệnh nhân còn trẻ, hơn 40 tuổi, có tiền sử khá khỏe mạnh nhưng đột ngột bị đột quỵ, được chuyển đến Khoa A9 trước 2h khi có lệnh phong tỏa Bệnh viện. Bệnh nhân đến Khoa vào giờ thứ 4, trong tình trạng liệt nửa người, hôn mê, rối loạn ý thức, thất ngôn, không nói được. Kết quả chụp mạch phát hiện bệnh nhân bị tắc động mạch cảnh trong bên trái và động mạch não giữa M1 bên trái. Đây là tổn thương lớn đối với não và thông thường với những tổn thương lớn như thế này nếu không được can thiệp kịp thời thì tỷ lệ tử vong rất cao và nếu còn sống thì cũng để lại di chứng rất nặng nề”.

Ngay sau khi đánh giá tình trạng, bệnh nhân đã được can thiệp rất kịp thời, dùng phương pháp luồn catheter vào tnong chỗ tắc và dùng dụng cụ chuyên dụng lấy cục máu đông ra, tái thông mạch máu bị tắc. Ngay sau khi được can thiệp, bệnh nhân đã có tín hiệu phục hồi tương đối tốt. Tình trạng liệt của bệnh nhân được cải thiện dần. Sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân đã co được tay và nói trở lại. Đến hôm nay sau 1 tuần, bệnh nhân đã nói khá rõ và vận động được các động tác tinh vi như cầm đũa, thìa...

Một bệnh nhân khác cũng may mắn được chuyển đến A9 trước khi có lệnh phong tỏa đúng 1 tiếng. Bệnh nhân đến viện trong tình trạng rất nặng, hôn mê sâu, xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình mạch não, gây chảy máu vào khoang dưới nhện. Sau khi can thiệp bằng coil để bít túi phình vỡ thì bệnh nhân có biến cố là giãn não thất cấp và tăng áp lực động mạch sọ. Các bác sĩ đã phẫu thuật để dẫn lưu não thất và bơm thuốc tiêu sợi huyết vào trong não thất nhằm tiêu sợi huyết, điều trị tăng áp lực động mạch sọ. Đây là kỹ thuật vô cùng khó và hiện nay ở Việt Nam chỉ ít cơ sở y tế triển khai được. Bác sĩ Chi cho biết, nếu chỉ lùi lại vài giờ, khi bệnh viện có lệnh phong tỏa, bệnh nhân không đến được Bệnh viện Bạch Mai, không thực hiện được kỹ thuật này bệnh nhân sẽ phải gánh hậu quả khó lường.

Thái Hà