Hậu cuộc tình 'chan nước mắt' của gái xinh ham giàu

Tôi biết mình xinh đẹp nổi trổi so với đám con gái trong làng, bởi tôi từ khi được sinh ra đã thừa hưởng vóc dáng cao ráo của bố, thừa hưởng tất cả những nét đẹp và làn da trắng mịn màng của mẹ, mặc dù bố, mẹ đều là con nhà nông chính gốc.



13, 14 tuổi tôi đã có trai làng trồng cây si, nhưng bố và anh trai tôi nghiêm khắc lắm nên tôi chỉ lo cố gắng học hành và phục vụ mẹ vài việc lặt vặt trong nhà chứ chẳng bao giờ dám trái ý bố, trái ý anh trai mình.



Hết 12 năm đèn sách, tôi thi đỗ vào trường đại học tài chính với hy vọng sau khi tốt nghiệp sẽ có được cuộc sống viên mãn, đầy đủ như một công dân thành phố. Thế nhưng vận may không đến được với tôi khi tôi mòn chân trên khắp nẻo đường, gõ cửa không biết bao nhiêu công ty, bao nhiêu cơ quan lớn, nhỏ mà chẳng nơi đâu cho tôi một chỗ đứng để lập nghiệp tự nuôi thân mình.



Đem tâm sự buồn giãi bầy với bà chủ nhà trọ, người mà tôi đã gắn bó từ khi tôi học xong năm thứ 2 đại học. Biết tôi thất vọng, nản trí có ý định trở về quê tạm thời chấp nhận lao động cùng bố, mẹ rồi chờ dịp thực hiện mơ ước đổi đời sau. Bà chủ nhà trọ nhỏ to khuyên tôi đừng nóng vội để bà nhờ cậy mối quen tìm việc làm phù hợp cho tôi vì bà quý mến, thương tôi như con gái út của bà hiện đang đi làm ăn xa…



Bà chủ trọ tốt bụng giữ lời hứa, chỉ chưa đầy 1 tháng sau lần tâm sự vơi bà chủ tôi đã trở thành nhân viên trong phòng tài chính của một công ty tư nhân có uy tín trên phố.



Là nhân viên trẻ, lại vốn ngoan ngoãn, chăm chỉ và luôn có ý thức cầu tiến nên chẳng mấy mà tôi nhận được cảm tình cùng cũng lời khen ngợi của các cô, chú, anh, chị đồng nghiệp trong công ty. Mộng ước của tôi là có nhiều tiền để bám trụ lại thành phố nhưng cật lực cống hiến cho công ty mà sau 2 năm số vốn tích luỹ cũng chẳng được bao nhiêu, mặc dù tôi đã tiết kiệm chi tiêu đến mức tối đa. Một lần nữa trải lòng cùng bà chủ trọ, bà nhiệt tình chỉ dẫn cho tôi cần phát huy thế mạnh là nhan sắc xinh đẹp, là tuổi còn trẻ để kiếm một người chồng giàu có, hộ khẩu thành phố mới mong đổi đời…



Chưa biết phải thực hiện lời tư vấn của bà chủ nhà trọ như thế nào, thì một hôm tan sở trở về tôi đã thấy bà chủ trọ cùng một thanh niên to, cao đẹp trai đang chờ tôi. Bà chủ giới thiệu đó là con trai của bạn bà, gia đình họ đang ăn nên làm ra với chuỗi nhà nghỉ đắt khách, nhưng họ chỉ muốn kén con dâu là gái quê, có học thức, có ngoại hình ưa nhìn để về tham gia quản lý nhà nghỉ cùng gia đình…



Chỉ vài ba lần cùng chàng trai ga lăng, sành điệu, giỏi chiều bạn gái bằng những lời mật ngọt, hoa mỹ tôi đã dâng hiến cái ngàn vàng cho anh khi anh hứa sẽ cưới tôi làm vợ, sẽ cho tôi cuộc sống nhung lụa, giàu sang vì gia đình anh thừa tiền, thừa của…

Vậy mà đã 3 tháng nay người tình luôn tự hào ở đẳng cấp cao, sang trọng của tôi bặt tăm sau khi biết tôi mang giọt máu của anh. Bà chủ trọ làm ngơ với lý do bà chỉ giới thiệu cho tôi làm quen, lựa chọn chứ bà đâu có trách nhiệm gì khi tôi tự nguyện dâng đời con gái cho trai! Tôi khóc cạn nước mắt trước khi khăn gói về quê để chờ ngày sinh nở. Biết mình mang nỗi buồn về cho bố, mẹ nhưng tôi thực sự không còn con đường nào khác.

An Trí