Hơn 100 trường hợp là F1 với các bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng đã được cách ly

Những trường hợp F1 trong thời gian cách ly tại đây sẽ được sinh hoạt theo chế độ thông thường, được cung cấp đầy đủ thực phẩm với chế độ ăn 85 ngàn đồng/người/ngày; trang bị các dụng cụ cá nhân, sinh hoạt đầy đủ. Cơ sở vật chất được sử dụng làm khu cách ly của khu ký túc xá gồm dãy nhà khu B, có 7 tầng, mỗi tầng gồm 20 phòng, mỗi phòng có diện tích 20m vuông có nhà tắm công trình vệ sinh khép kín. Trong đó, lực lượng chức năng sử dụng 6 tầng (120 phòng) cho cách ly từ tầng 2 đến tầng 7, mỗi phòng bố trí 3 giường/ 3 người theo thứ tự xếp từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Các phòng ở trong khu cách ly tập trung được đảm bảo vệ sinh, thông khí; thực hiện vệ sinh thường xuyên bằng các vật dụng sát khuẩn.

Tại các phòng, khu vệ sinh sẽ được bố trí nơi rửa tay với xà phòng hoặc dịch sát khuẩn. Khu tập kết chất thải sinh hoạt và chất thải lây nhiễm cũng sẽ được bố trí riêng để xử lý theo đúng quy định.

Theo ông Phan Trình, trưởng Phòng Y tế quận Liên Chiểu, trong quá trình thực hiện cách ly, nhân viên y tế sẽ tổ chức tiếp đón, đo thân nhiệt, kiểm tra y tế ban đầu cho các trường hợp nêu trên. Nếu phát hiện người cách ly có sốt hoặc có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, nhân viên y tế sẽ tách riêng, đưa vào phòng cách ly tạm thời, sau đó đưa đến cơ sở cách ly điều trị theo quy định. Ngoài ra, đơn vị sẽ bố trí lực lượng thực hiện khử trùng thường xuyên hàng ngày, khử trùng các xe đưa đón bệnh nhân đến cách ly.

Lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu cho biết: sau khi được giao nhiệm vụ thực hiện việc cách ly các trường hợp F1, địa phương đã huy động các lực lượng quân đội, công an, y tế đóng trên địa bàn quận kịp thời đến khu ký túc xá thực hiện công tác phục vụ phòng chống dịch.

Tính đến 19h tối ngày 26/7, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã ghi nhận 3 ca bệnh mắc COVID-19 mới. Trong đó, bệnh nhân số 416 (phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu) và bệnh nhân 418 (phường Thanh Bình, quận Hải Châu) đang phải thở máy, tình trang bệnh nặng.

Riêng bệnh nhân 420 (71 tuổi, ở phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) vừa được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 vào chiều nay (26/7). Ngày 22/7, nữ bệnh nhân này nhập viện tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Ngày 25/7 Bệnh viện C Đà Nẵng lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ngày 26/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Hiện lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đang tiến hành xác minh các trường hợp tiếp xúc, tiếp xúc gần với bệnh nhân này để tiến hành cách ly, theo dõi.

Nguyễn Thành