Khẩu trang 'độc lạ' của bác sĩ bệnh viện Thống Nhất

Từ kiểu cắt, may khẩu trang vải kiểu truyền thống, BS Phước đã tạo ra một khuôn riêng cho khẩu trang của bệnh viện Thống Nhất. Tất cả đều phải được tính toát chi li từng chi tiết, không cần may nhiều lần, cũng không cần phải làm dây đeo như trước mà đều tích hợp vào sản phẩm.

Vải để may khẩu trang cũng là vải kháng khuẩn. Để có được nguồn hàng vải kháng khuẩn, không dệt đạt chất lượng, Phòng trang thiết bị phải liên hệ nhiều nguồn, và cuối cùng chọn được nguồn vải từ Long An. Do nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước nên không lo đứt hàng.