Không mất túi mật nhờ kỹ thuật tán sỏi mới Việt Nam đã làm được

Theo các bác sĩ, túi mật là một túi nhỏ nằm dưới gan, có chức năng cô đặc và dự trữ 90% lượng dịch mật do gan tạo ra (khoảng 1000ml/ngày). Khi thức ăn được đưa vào, lượng dịch mật cô đặc này được tiết xuống ruột để tiêu hóa.

Nguyên nhân gây nên sỏi túi mật có liên quan nhiều đến rối loạn chuyển hóa mỡ khiến lượng cholesterol trong dịch mật tăng cao tạo thành sỏi hoặc do viêm nhiễm.

"Có một điểm đáng chú ý là nếu như bệnh nhân sỏi túi mật ở đa số các nước là do béo phì (sỏi có màu vàng), thì tại Việt Nam bệnh nhân sỏi túi mật chủ yếu là do bị nhiễm khuẩn đường mật (sỏi có màu đen), gây nhiều triệu chứng khó chịu và có thể gây các biến chứng cho bệnh nhân"-ThS.BS Nguyễn Thái Bình - Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chỉ rõ.

Cũng theo BS. Bình, thông thường, với bệnh nhân mà chức năng co bóp túi mật còn khoảng 40% trở lên, túi mật khỏe mạnh, không bị viêm mạn, không xuất hiện các polyp, bị chia thành nhiều ngăn khác nhau... thì có thể áp dụng phương pháp bảo tồn túi mật tán sỏi túi mật qua da bằng laser.

Đối với các trường hợp viêm túi mật cấp do sỏi nhưng tuổi cao, người có bệnh toàn thân nặng như hô hấp, tim mạch không mổ được thì đây cũng là biện pháp thay thế hữu hiệu.

Các loại rau và hoa quả tươi giàu vitamin C và nhóm B là thực phẩm được khuyên dùng để phòng ngừa bệnh sỏi mật. Ảnh minh hoạ: Internet

Cảm giác đau đột ngột tại vùng dưới sườn phải và lan lên trên vai hoặc bả vai phải khiến người bệnh không dám thở hoặc hoạt động mạnh. Những cơn đau có thể xảy ra sau khi người bệnh tiêu thụ một bữa ăn chứa nhiều dầu, mỡ và có thể tái phát nhiều lần.Là do nhiễm khuẩn đường mật, nếu không có nhiễm khuẩn thì không có sốt, có thể sốt cao, rét run nhưng cũng có khi sốt nhẹ, sốt thường đi kèm với đau, có khi sốt kéo dài.Mức độ vàng da ở mỗi cá nhân người bệnh là hoàn toàn khác nhau phụ thuộc vào mức độ tắc mật, vàng da có thể xuất hiện từ vàng nhẹ đến vàng đậm. Đi kèm với tình trạng vàng da là hiện tượng đi ngoài phân lẫn máu hoặc ngứa da.Một số bệnh nhân bị sỏi mật có những triệu chứng như không thích ăn mỡ, hay ợ chua, ợ hơi hoặc đầy bụng.nên hạn chế ăn mỡ vì chất này ảnh hưởng đến chức năng gan, mật và dạ dày vì khi ăn nhiều mỡ, mật xuống ruột không đều, kích thích túi mật co bóp quá mạnh, một phần mật tham gia cùng cholesterol tạo sỏi.Nếu cholesterol quá nhiều, các acid mật không đủ sức hòa tan thì nó sẽ kết tinh và đọng lại thành sỏi mật. Hầu như các sỏi đều được hình thành từ các cặn sỏi là cholesterol này.Các loại rau và hoa quả tươi giàu vitamin C và nhóm B.: Trà, cà phê, cacao, chocolate, thịt cá nhiều mỡ, dầu cọ, dầu dừa, phủ tạng động vật. Hạn chế ăn lòng đỏ trứng.