Không phải ai ăn mướp đắng cũng tốt, cần biết kẻo 'hối không kịp'

Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, mướp đắng có thể gây co thắt tử cung, xuất huyết và làm hư thai, dẫn đế sinh non. Đồng thời mướp đắng có khả năng gây đột biến gen. Vì thế, phụ nữ có thai không nên sử dụng mướp đắng nhất là khi mang thai ở giai đoạn đầu. Ảnh minh họa: Internet

Cách chọn mướp đắng an toàn



Theo khuyến cáo của các chuyên gia, để chọn mướp đắng ngon, an toàn, bạn đừng vội chọn những quả mướp đắng màu xanh mướt, đậm, thân phình to, dan láng bóng vì có thể chúng đã được bón nhiều đạm, chất kích thích sinh trưởng, gây nhiễm độc khi ăn.



Nên chọn những quả mướp đắng có kích thước vừa phải, mặt vỏ có nhiều gân nhỏ li ti sẽ đảm bảo cho sức khỏe của bạn và gia đình.