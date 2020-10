Lần đầu tiên tại ĐBSCL thay thành công khớp gối nhân tạo

Quảng cáo

Bệnh nhân là ông N.V.H (70 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ). Theo người nhà, năm 2015 ông H. từng phẫu thuật thay khớp gối trái nhân tạo do bị thoái hóa. Sau phẫu thuật bệnh nhân đi lại được nhưng không lâu sau ông cảm thấy đau khi đi lại, đau ngày càng nhiều, có điều trị nhưng không giảm. Kèm theo đó, gối của ông H. bị nóng và bắt đầu có lỗ viêm dò chảy dịch mủ nên gia đình đã đưa ông đến bệnh viện khám và nhập viện điều trị với chẩn đoán nhiễm trùng khớp gối nhân tạo bên trái, được phẫu thuật cắt lọc và đặt xi măng kháng sinh 3 lần, mỗi lần cách nhau 1 tháng. Sau mổ lần 3, khớp gối trái không còn chảy dịch và ổn định.

Tuy nhiên, do vận động khớp gối trái rất khó khăn nên bệnh nhân quyết định đến khám và điều trị phục hồi vận động khớp gối trái, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hội chẩn tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình với chẩn đoán di chứng cứng khớp gối trái sau nhiễm trùng khớp gối nhân tạo ổn định. Bệnh nhân có chỉ định thay lại khớp gối trái nhân tạo

Theo các bác sĩ, đây là một ca rất khó, do bệnh nhân đã thay khớp 1 lần, đã trải qua 3 lần phẫu thuật ở cùng một vị trí, sẹo co dính, nguy cơ nhiễm trùng rất cao. Vấn đề khó khăn nữa là ngoài việc co rút xơ hóa phần mềm quanh khớp thì việc mất xương do nhiều lần cắt lọc nạo mô viêm xương hư, xương loãng xốp.

Lần đầu tiên tại ĐBSCL thực hiện thành công ca thay khớp gối nhân tạo. Hiện tại bệnh nhân đang phục hồi tốt và chuẩn bị xuất viện.

Ê-kíp phẫu thuật phải tính toán nhiều biện pháp trong lúc mổ như giải phóng cân bằng phần mềm, cân bằng bù xương thiếu, đặc biệt định vị khớp mới phù hợp với cấu trúc giải phẫu khớp gối tránh được lệch trục, đặc biệt khả năng gãy xương.

Có thể nói, đây là thách thức đối với ê kíp phẫu thuật viên, bởi không có một mốc giải phẫu nào để xác định vị trí khớp có chuẩn không, đúng trục không, có bị vẹo không, khớp có được duỗi hết không nên phải chuẩn bị rất nhiều tình huống, tính toán kỹ lưỡng đến từng chi tiết trong phẫu thuật.

Sau gần 3 giờ thực hiện, khớp gối trái nhân tạo thay lại hoàn thành và thành công ngoài mong đợi.

Hiện tại, ông H. đã phục hồi được cử động gập gối 90 độ, không đau, đi lại được với khung tập đi, không đau khi chống chân chịu lực và chuẩn bị xuất viện.

Kim Hà