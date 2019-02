Lý do chồng âu yếm đưa tình cũ vào khách sạn khiến vợ chết lặng

Sau những gì xảy ra trong câu chuyện Tôi chỉ là tấm bình phong 'che' cho chồng tìm đến tình cũ, bác thực sự thông cảm với nỗi đau mà cháu đang phải gánh chịu. Với người đàn bà, nỗi đau bị chồng phản bội khủng khiếp và ám ảnh lâu dài lắm. Nhưng theo bác, dù sao thì cháu và chồng đến với nhau cũng có tình yêu, có hỏi cưới trong sự đồng lòng ủng hộ của đôi bên gia đình. Phần nữa là cả hai cháu đều đã lớn tuổi, chồng cháu lại có chỗ đứng trong xã hội, con cái cũng đề huề rồi. Vì vậy thay cho ngay lúc này cháu nóng vội đưa đơn ra tòa quyết định chia tay chồng, thì hãy bình tĩnh chọn thời điểm hợp lý, vợ chồng ngồi lại nghiêm túc tìm ra nguyên nhân nhằm hàn gắn hạnh phúc để vợ có chồng, con có cha mới là điều cần làm, mới là điều quan trọng cháu nhé.

Cũng có thể lỗi hoàn toàn do chồng cháu chủ động tìm đến tình cũ khi hai người đó có cơ hội gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách, nhưng có thể do cô người yêu cũ quyến rũ chồng cháu khi mà cô ấy cô đơn vì bị chồng giàu bỏ rơi... Nhưng theo bác, dù vì bất cứ lý do gì thì trước mắt cháu hãy tính đến chuyện cứu vãn cuộc hôn nhân của vợ chồng cháu rồi lỗi phải, trái của ai xét sau cũng được cháu à.

Nghe lời bác, cố gắng giữ cho cái đầu tỉnh táo, giữ cho trái tim nồng ấm tình yêu thương gia đình, nhất định may mắn sẽ mỉm cười với cuộc sống của vợ chồng cháu. Con gái còn bé bỏng đang rất cần sự chung tay nuôi dạy bé trưởng thành của cả cha lẫn mẹ. Đừng để con phải gánh chịu thiệt thòi vì bất cứ lý do nào người lớn gây ra cháu nhé.

Chia sẻ cùng cháu, chúc cháu luôn khỏe.

An Trí