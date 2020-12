Mách bạn sản phẩm hỗ trợ tăng chiều cao hiệu quả

D3 giúp trẻ hấp thu tối đa Canxi nhận được từ thực phẩm vào máu, duy trì nồng độ canxi trong máu ở mức ổn định. Tiếp đó, Vitamin K2 (MK7) sẽ kích hoạt Osteocalcin – một loại protein thúc đẩy sự tích tụ canxi trong xương, Osteocalcin này sẽ đưa Canxi từ máu đến đúng vị trí cần đến tại xương, làm tăng cường mật độ xương, giúp xương chắc khỏe, phát triển chiều cao tối ưu. Ngoài ra, MK7 cũng làm tăng lượng collagen trong xương giúp xương dẻo dai hơn.

Vitamin, acid amin, các khoáng chất khác

Bên cạnh ba thành phần trên, Nutri Tall còn bổ sung các chất dinh dưỡng, khoáng chất nguồn gốc hữu cơ giúp bé phát triển một cách toàn diện. Cụ thể, Chùm ngây, Tảo spirulina, đạm Whey, bổ sung hơn 30 loại acid amin, vitamin (A, C, E,..) và các nguyên tố vi lượng (Ca, Mg, Fe,...) giúp tăng cường trí não, thị lực. Lysin, Fos, Kẽm giúp bé ăn ngon, tăng nhạy cảm vị giác, đồng thời tăng cường miễn dịch giúp bé khỏe mạnh, phát triển một cách toàn diện.

NUTRI TALL – BỔ SUNG ĐÚNG, ĐỦ VÀ AN TOÀN

Canxi nano với kích thước siêu nhỏ cho nên hòa tan và thẩm thấu qua màng ruột nhanh chóng hơn, hấp thụ một cách tối đa hơn vào cơ thể. Aquamin F (nhập khẩu Ireland) nguồn gốc hoàn toàn hữu cơ, được sản xuất bởi quy trình thiết bị thực phẩm, được vận hành theo ISO và HACCP, tuân theo tiêu chuẩn FSSC 22,000. Được đảm bảo bởi các chứng nhận như:

Sự kết hợp hai loại canxi ưu việt trên mang lại sự hấp thu canxi tối đa, do đó chỉ cần bổ sung một lượng nhỏ đã tạo tác dụng hiệu quả tương đương với việc bổ sung một lượng lớn các loại canxi thông thường khác. Đồng thời sự kết hợp Canxi với vitamin D3, MK7 sẽ tránh hiện tượng dư thừa canxi ở ruột, lắng đọng canxi ở những nơi không cần thiết như thận gây sỏi thận, ở thành mạch gây vôi hóa thành mạch,…

Ngoài ra, Nutri tall còn bổ sung các acid amin, vitamin và khoáng chất từ các nguồn gốc hữu cơ như bột chùm ngây, tảo biển spirulina,… đặc biệt an toàn cho bé. Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP (chứng nhận thực hành sản xuất thuốc tốt) do Cục an toàn thực phẩm – Bộ y tế cấp. Và đặc biệt, việc chuẩn hóa trên thể trạng trẻ em Việt Nam, và chuyên biệt trên từng độ tuổi sẽ giúp bổ sung vừa đủ và an toàn trên từng bé.

NUTRI TALL – GIÁ TRỊ TIỆN DỤNG KHÔNG THỂ BỎ QUA

Sự tuân thủ sử dụng sản phẩm là yếu tố kiên quyết phải có trong quá trình dùng sản phẩm liên quan đến sức khỏe. Vì vậy nhà sản xuất luôn chú trọng dạng bào chế, qui cách đóng gói để khách hàng có thể dễ dàng sử dụng nhất, tuân thủ đều đặn nhất theo liều dùng khuyến nghị. Nutri tall với 2 dòng sản phẩm, túi cốm vị dưa lưới cho trẻ dưới 8 tuổi (Nutri Tall 1), pha vào nước ấm hoặc các mẹ có thể pha vào các dạng thức ăn loãng khác như cháo, sữa,… Viên nang cho trẻ từ 8-18 tuổi (Nutri Tall 2), mỗi ngày chỉ cần dùng một lần sử dụng một lần cho bé vào buổi sáng.

Nutri Tall 1 *

- Sản phẩm hỗ trợ phát triển chiều cao, thể trạng cho bé dưới 8 tuổi

- Sản phẩm được chuẩn hóa hàm lượng trên thể trạng trẻ em Việt

- Nguyên liệu nhập khẩu châu Âu

- Thành phần vitamin khoáng chất hữu cơ an toàn, hấp thu tối ưu

- Dạng cốm vị ngọt thơm, mỗi ngày chỉ sử dụng duy nhất 1 lần x 1 gói tiện dùng cho các bé dưới 8 tuổi