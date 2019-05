Mỗi năm hơn 2000 trẻ em Việt Nam chết do đuối nước

Theo đó, số liệu thống kê năm 2017, ghi nhận số trẻ em tử vong do đuối nước là 1.995 em và trong 6 tháng đầu năm 2018 có 782 em của 42/63 tỉnh/thành đuối nước. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em bị đuối nước là do trẻ em chưa biết bơi và thiếu kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước; người lớn thiếu quản lý, giám sát; do thiên tai bão lũ…

Trong 2 năm (2017-2018), ngành thể thao đã tổ chức 36.298 lớp dạy bơi; số trẻ em tham gia học bơi là 3.603.955 em, trong đó 2.170.344 em đã biết bơi. Số trẻ em được học kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước là 4.941.957 em. Mô hình “trẻ em toàn xã biết bơi” được xây dựng tại 701 xã, phường, thị trấn. Mô hình “học sinh toàn trường biết bơi” đã triển khai tại 753 trường học.

Tính đến 30/10/2018, toàn quốc có 4.689 bể bơi các loại, trong đó có 1.796 bể bơi đạt chuẩn, còn lại có 2.893 bể bơi, hồ bơi đơn giản được các địa phương cải tạo các điểm ao hồ, sông ngòi và lắp đặt mô hình bể bơi đơn giản để dạy bơi cho trẻ em. Các loại hình bể bơi, hồ bơi đơn giản là giải pháp trước mắt khắc phục tình trạng thiếu bể bơi phục vụ nhu cầu cấp bách về việc phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Thái Hà