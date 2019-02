Nam thanh niên thủng ruột vì nuốt xương cá

Trước đó, ngày 11/2/2018, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị. Qua thăm khám của bác sĩ khi ấn vào vùng bụng bệnh nhân có hiện tượng đau quặn. Khai thác tiền sử, trước đó, bệnh nhân có ăn cơm suất (có cơm, rau, cá), sau ăn khoảng 3-4 giờ bệnh nhân đau bụng đột ngột vùng thượng vị, sau lan ra khắp bụng.

Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện E và được các bác sĩ chỉ định chụp CT ổ bụng và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện hình ảnh khí tự do trong ổ bụng kèm theo dị vật cản quang vùng tràng tiểu khung. Bệnh nhân được BS Lương Đức Anh –Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện E chỉ định phẫu thuật cấp cứu nội soi ổ bụng gắp dị vật là xương cá dài khoảng 4cm, kích thước khoảng 0.5mm, khâu lổ thủng ở vùng ruột non. Tính ưu việt khi áp dụng mổ nội soi ổ bụng của các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp nên việc phẫu thuật thủng ruột và ổ bụng rất gọn sạch, ít gây đau và sẹo, hạn chế di chứng cho bệnh nhân.

Theo BS Đức Anh, dị vật xương cá là một trong những nguyên nhân đâm thủng đường tiêu hóa, nếu ăn uống không cẩn thận. Bởi xương cá là dị vật sắc, nhọn có thể di chuyển và gây thủng bất cứ vị trí nào trong hệ tiêu hóa, trong đó có phần ruột non. Đối với ruột non mỏng, hẹp, nhu động nhiều hơn nên nguy cơ thủng cao gấp nhiều lần so với vị trí khác trong hệ tiêu hóa. Nếu không được phẫu thuật kịp thời ổ áp xe vỡ ra tràn vào ổ bụng sẽ gây viêm phúc mạc toàn thể dễ khiến bệnh nhân tử vong sau sốc nhiễm trùng.

Bác sĩ khuyến cáo nếu phát hiện bị hóc xương hay hóc dị vật khác, tốt nhất đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời, tuyệt đối không nên cố nuốt thêm thức ăn, nước hoặc chữa bằng mẹo sẽ làm tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa khiến bệnh càng trầm trọng thêm. Đặc biệt, khi thấy đau khu trú, thường xuyên tại một vị trí cố định trong ổ bụng, bệnh nhân nên đến bệnh viện để thăm khám kịp thời. Hiện nay, tại Bệnh viện E các bác sĩ có thể nhanh chóng chấn đoán ra bệnh bằng một trong những phương pháp cho độ chính xác cao là chụp CT với hình ảnh chính xác cao, tái tạo hình ảnh xác định được nguyên nhân gây thủng, vị trí và kích thước của dị vật để có hướng điều trị tốt hơn.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, có thể xuất viện vào tuần tới.

Quảng An