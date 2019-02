Nên khám ung thư tiêu hoá ngay lập tức nếu có các dấu hiệu sau

Luôn cảm thấy mệt mỏi là dấu hiệu báo động sức khoẻ có vấn đề. Ảnh minh hoạ: Internet

Hệ thống tiêu hóa trong cơ thể gồm thực quản, dạ dày , đại tràng, tuyến tụy, gan. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi bạn gặp vấn đề về tiêu hóa, toàn bộ các bộ phận trên sẽ có những biểu hiện rõ ràng.Tuy nhiên, các triệu chứng cảnh báo bệnh ở đường tiêu hóa không chỉ giới hạn ở những cơn đau bụng, thay đổi thói quen đại tiện ... mà còn có thể là những biểu hiện tưởng chừng không liên quan. Dưới đây là những dấu hiệu bất thường bạn nên biết để phát hiện và thăm khám kịp thời.Nếu hệ tiêu hóa bị suy yếu do chế độ ăn kém, nó sẽ gây stress cho hệ miễn dịch. Cơ thể được tạo thành từ vi khuẩn. Nếu ruột chứa quá nhiều vi khuẩn xấu và không được cân bằng với vi khuẩn tốt, hệ miễn dịch liên tục bị ức chế và cuối cùng là trở nên yếu hơn. Vì vậy, nếu bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, hãy chú ý đến việc cải thiện sức khỏe đường ruột trước tiên.Khi nấm men, nhiễm trùng hoặc vi khuẩn xấu xuất hiện nhiều trong hệ tiêu hóa, bạn có thể bị hơi thở hôi và kèm theo vị chua trong miêng. Hơi thở hôi là một dấu hiệu dễ nhận biết cho thấy hệ tiêu hóa có vấn đề.Khi đường ruột khỏe mạnh, bạn sẽ đi ngoài thường xuyên không đau. Táo bón là dấu hiệu đường tiêu hóa có vấn đề. Nếu chất thải không được loại bỏ ra khỏi cơ thể, nó có thể bị tồn đọng và giải phóng độc tố có hại trong. Bạn cần xem lại chế độ ăn uống, sinh hoạt để khắc phục tình trạng này.Bạn cảm thấy khó nuốt thức ăn, đó có thể là dấu hiệu hệ tiêu hóa có vấn đề. Bạn cần đi khám ngay nếu theo thời gian, cảm giác này ngày càng rõ ràng và khó chịu hơn vì đôi khi ngay cả uống nước cũng khó khăn."Đau khi uống nước cũng có thể là một dấu hiệu cảnh báo vấn đề nghiêm trọng ở hệ tiêu hóa. Ngoài biểu hiện này, bác sĩ sẽ kiểm tra thêm các triệu chứng khác như ho, khàn tiếng, nấc cụt hoặc nhanh no dù mới ăn vài miếng.Những triệu chứng trên có thể là cảnh báo bệnh ung thư thực quản", tiến sĩ Jeffrey S. Crespin, trợ lý giáo sư lâm sàng về ruột và dạ dày tại Trường Đại học New York (Mỹ) cho biết.Hiện tượng đầy hơi là bình thường. Tuy nhiên, nếu tình trạng đầy hơi kết hợp chướng bụng, khó chịu, bạn không nên chủ quan vì đó có thể là những dấu hiệu dạ dày không bình thường.Đây có thể là một triệu chứng của nhiều vấn đề sức khỏe nhưng đầu tiên, bạn nên nghĩ ngay tới tình trạng hệ thống tiêu hóa có vấn đề."Với bệnh nhân bị giảm cân không rõ nguyên nhân, các bác sĩ tiêu hóa không loại trừ các bệnh ung thư đại tràng, tuyến tụy, dạ dày", bác sĩ Burney cảnh báo.Một số bệnh lý khác như loét dạ dày, bệnh Crohn sẽ cản trở khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể, khiến bạn giảm cân đột ngột.Sắt giúp các tế bào hồng cầu mang oxy đến các mô của cơ thể. Khi bạn thiếu sắt, toàn bộ cơ thể sẽ cảm nhận được, biểu hiện là mệt mỏi, đau đầu, vàng da, móng tay giòn, rụng tóc, suy nhược và kiệt sức.Khi đó, bạn nên thực hiện xét nghiệm máu để biết được tình trạng cơ thể."Thiếu máu do thiếu sắt kinh niên có thể là hậu quả của việc mất máu vô hình diễn ra trong đường ruột. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thường có liên quan đến các bệnh như ung thư ruột kết , ung thư dạ dày , bệnh loét, viêm ruột", bác sĩ Burney cảnh báo.Nếu bạn đại tiện ra máu, khiến phân có màu đen, hãy nghĩ ngay đến nguy cơ trực tràng có vấn đề."Chảy máu không bao giờ là điều bình thường. Chảy máu đỏ tươi là triệu chứng của bệnh trĩ. Nhưng nếu chảy máu liên tục và ngày càng nhiều hơn, bạn nên đi khám bác sĩ ngay lập tức".

