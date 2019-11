Nhiều bệnh nhi nghèo được phẫu thuật dị tật tay miễn phí

Quảng cáo

Trong lần trở lại này tại bệnh viện FV (TPHCM), bác sĩ Stéphane Guero (người được mệnh danh là phù thuỷ của bàn tay, một trong những thành viên sáng lập của Viện Phẫu thuật bàn tay Pháp) cũng đã phẫu thuật cho những trường hợp cần được theo dõi và điều trị sau lần phẫu thuật trước đó vào tháng 5/2019 do các dị tật phức tạp không thể thực hiện trong một lần.

Trong số đó có trường hợp của hai anh em Tạ Minh Trí (13 tuổi) và Tạ Minh Tài (10 tuổi) sinh sống tại Sóc Trăng. Lúc nhỏ, gia đình trải qua một trận hỏa hoạn khiến hai em bị bỏng nặng. Gân tay, gân chân co rút lại tạo thành dị tật gây khó khăn khi vận động. Do thời gian bị bỏng khá lâu các vết sẹo co rút đã liền da nên việc chữa trị phải trải qua nhiều giai đoạn.

bác sĩ Stéphane Guero đang tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi.

Cụ thể, tháng 5/2019 bác sĩ Stéphane Guero giúp em Minh Trí phẫu thuật bàn tay và phần cổ tay bị co rút gân, giúp em Minh Tài điều trị dị tật một tay và một chân bị co rút cơ gân. Đến nay, ông tiếp tục giúp Minh Trí phẫu thuật một bàn chân bị co rút và em Minh Tài thoát khỏi dị tật ở bàn chân còn lại. Bác sĩ Stéphane Guero cho biết, ông sẽ tỉ mỉ ghép da lấy từ bụng để trả lại vẻ ngoài cho hai em gần như bình thường.



Bên cạnh đó, bác sĩ Stephan Guero cũng phẫu thuật cho những ca mới, trong đó có em L.T.H.C (16 tuổi, Hải Phòng) có bàn tay trái bị dị tật, dính liền 3 ngón từ ngón giữa đến ngón út, riêng ngón trỏ bị phình to. Mang dị tật ở độ tuổi thiếu nữ khiến em luôn mặc cảm, lúc nào cũng giấu bàn tay trong ống tay áo. Thậm chí, em đã bật khóc khi có người thăm hỏi đến bàn tay em. Dị tật bàn tay nói chung hay cụ thể hơn là tay bị thiếu ngón, dính ngón,… không chỉ gây ảnh hưởng đến chức năng cầm nắm, sinh hoạt mà còn gây tự ti, ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng đối với trẻ. Do đó ngoài mục tiêu chính là phục hồi chức năng hoạt động của bàn tay, bác sĩ Stéphane Guero còn đặc biệt chú trọng tạo hình thẩm mỹ cho các trẻ em.

Ông nói: “Nếu sở hữu một bàn tay xấu xí sẽ khiến các em xấu hổ. Đôi bàn tay đẹp sẽ giúp các em tự tin, tự do dùng tay để biểu đạt cảm xúc của mình. Vì vậy, tôi luôn cố gắng hết sức để các em không gặp bất kỳ rào cản nào”.

Trong năm 2019, bác sĩ đã khám và điều trị cho 15 trẻ em do Quỹ từ thiện Nâng bước tuổi thơ tiếp nhận. Toàn bộ ca bệnh của các bé đều được điều trị và chăm sóc tại Bệnh viện FV theo đúng tiêu chuẩn quốc tế như những bệnh nhân bình thường khác. Ngoài ra, các em còn được sự hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại trong suốt quá trình điều trị.

