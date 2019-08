Nhiều trẻ dưới 15 tuổi biến chứng nặng vì bệnh lây qua đường tình dục

Quảng cáo

Điều đáng chú ý là trẻ vị thành niên mắc bệnh rất khó để phát hiện sớm vì trẻ không nhận biết được dấu hiệu bệnh ban đầu, thậm chí có những em mắc bệnh đó nhưng các em cũng không biết đó là bệnh lây truyền qua đường tình dục nên việc điều trị gặp khó khăn. Ảnh minh họa: Internet

Các dấu hiệu nhận biết mắc bệnh lây qua đường tình dục Các dấu hiệu điển hình là có dịch bất thường chảy ra từ âm đạo hoặc đầu dương vật, hoặc cơ quan sinh dục bị ngứa, đau, đỏ, rát hoặc có các nốt, các vết loét bất thường; tiểu đau, buốt hoặc rát, hoặc tiểu nhiều hơn bình thường; đau bất thường ở vùng bụng dưới ở nữ giới mà không liên quan gì đến chu kỳ kinh nguyệt.



Nam giới sẽ bị tiết dịch niệu đạo nhưng số lượng không nhiều. Những dịch này thường nhầy và có màu trắng đục hoặc vàng. Trên da có nhiều mụn cóc, hoặc các mụn phỏng rộp đau, chảy nước, hoặc có lốm đốm đỏ, hay các u nhọt quanh miệng hoặc cơ quan sinh dục hoặc nổi hạch ở vùng bẹn; đau khi giao hợp ở nữ hoặc có ra máu sau quan hệ tình dục...



Để phòng chống bệnh lây truyền qua đường tình dục, các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần quan tâm đến giáo dục về an toàn tình dục, sức khỏe sinh sản, lối sống lành mạnh, tuyên truyền phổ biến các kiến thức cơ bản về các bệnh lây truyền qua đường tình dục và các biến chứng của nó.



Việc quản lý thai nghén cũng cần được chú ý, nên có chế độ khám thai và làm xét nghiệm các bệnh lây truyền qua đường tình dục định kỳ để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, tránh các hậu quả trầm trọng có thể xảy ra cho cả thai nhi và người mẹ….

Theo các chuyên gia y tế, bệnh tình dục tưởng chừng như chỉ mắc ở người trưởng thành, nhưng thời gian gần đây số trẻ vị thanh niên mắc các căn bệnh như lậu, giang mai đang ngày càng gia tăng.Ở Việt Nam, theo báo cáo từ các đơn vị Da liễu của các tỉnh, mỗi năm có khoảng 200.000 người bị mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên con số này thấp hơn nhiều so với thực tế, nguyên nhân cơ bản là đa số các phòng khám tư nhân hoặc các cơ sở y tế khác mặc dù có khám và điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục song không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ.TS.BS Phạm Thị Minh Phương – Trưởng khoa Khám bệnh, BV Da liễu Trung ương cho biết, bệnh viện thường xuyên tiếp đón số lượng bệnh nhân nhi dưới 15 tuổi đến khám và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đa số những trẻ em này đến viện sau khi đã qua nhiều phòng khám tư, tuyến dưới điều trị nhưng không khỏi, có trẻ biến chứng nặng.Điều đáng chú ý là trẻ vị thành niên mắc bệnh rất khó để phát hiện sớm vì trẻ không nhận biết được dấu hiệu bệnh ban đầu, thậm chí có những em mắc bệnh đó nhưng các em cũng không biết đó là bệnh lây truyền qua đường tình dục nên việc điều trị gặp khó khăn. Ngay cả với bố mẹ bệnh nhân, không ít người nói rằng họ không có hiểu biết về căn bệnh lây qua đường tình dục, và không bao giờ nghĩ con mình mắc bệnh này.Hơn nữa khi các em đi đến phòng khám tư không đủ cơ sở, không đủ trình độ khám và điều trị khiến bệnh càng nặng thêm.Về nguyên nhân mắc các bệnh qua đường tình dục, theo TS. Phương, ở lứa tuổi rất nhỏ đó là trẻ sơ sinh hoặc dưới 1 tuổi thì có thể mắc trong quá trình mang thai hoặc sinh nở. Lớn hơn nữa có một số bệnh lây qua tiếp xúc với người trông trẻ, bố mẹ, bảo mẫu… bị bệnh. Ví dụ như người giúp việc hoặc bố mẹ trẻ mắc bệnh sùi mào gà thì có thể lây, vì qua quá trình tiếp xúc virus ở trên tay người lớn khi vệ sinh bộ phận sinh dục của trẻ dễ làm lây bệnh.Tuy nhiên phần lớn trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi mắc các bệnh tình dục là do có hiện tượng quan hệ tình dục sớm ở tuổi học đường khi mà chưa biết cách phòng tránh và chưa có biện pháp quan hệ tình dục an toàn.

Thái Hà (tổng hợp)