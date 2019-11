Những dấu hiệu ung thư dễ nhầm 'bệnh vặt', thường bị bỏ qua

Quảng cáo

Trên thực tế, một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng, ngay cả những cơn đau chung chung cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên của ung thư Tốt nhất bạn nên đến bác sĩ để kiểm tra khi thấy có bất kỳ cục u hay sưng nào. Trong cuộc khảo sát, 7,5% người tham gia cho biết họ có một cục u không rõ nguyên nhân.Trong khi 67% đã trao đổi với bác sĩ thì 77% trong số đó không nghĩ rằng nó có thể là dấu hiệu của cái gì đó nghiêm trọng hơn.Nếu trời lạnh và đang vào mùa cảm cúm, một cơn ho có thể thêm là bình thường. Tuy nhiên, nếu ho kéo dài, nó có thể là vấn đề thanh quản, phổi hoặc ung thư tuyến giáp hay lymphoma. Đây là triệu chứng phổ biến nhất trong những người tham gia khảo sát.“Chúng tôi biết rằng, ho và cảm cúm là chuyện bình thường vào những thời điểm như vậy, và chúng ta không khuyên tất cả mọi người bị ho đều nên tới bác sĩ. Nhưng nếu bạn gặp triệu chứng này và nó mãi không dứt hoặc bạn cảm nhận được sự bất thường, đừng ngại đi khám để tìm ra nguyên nhân”, - TS. Katriina Whitaker.Trong nghiên cứu của tiến sĩ Whitaker, 18% người dân có sự thay đổi trong thời gian đi vệ sinh, số lượng hay kích cỡ phân. Trong khi những thay đổi này có thể là do thực phẩm hay loại thuốc nào đó, nếu bạn nhận thấy nó xảy ra thường xuyên, nó có thể là dấu hiệu của ung thư ruột kết.Do nhiễm trùng đường tiết niệu khá phổ biến ở phụ nữ, triệu chứng này thường được bỏ qua bởi họ chỉ xem như nhiễm trùng đường tiểu thông thường.Nhưng bất kể bạn là nam hay nữ, nếu thấy có máu trong nước tiểu, cảm thấy đau thúc bất ngờ hoặc đau rát khi đi vệ sinh, hãy đến gặp bác sĩ ngay để loại bỏ khả năng ung thư bàng quang, thận hoặc tuyến tiền liệt.Trong hầu hết các trường hợp, việc phát ban không liên quan đến khối u, nhưng kinh nghiệm lâm sàng cho thấy một mối liên hệ nhất định, đó là:- Hạch tử cung có thể gây ngứa bộ phận sinh dục Ung thư não có thể gây ngứa ở lỗ mũiUng thư tinh hoàn xảy ra trong mô tinh hoàn, và nguồn bệnh lý của nó rất phức tạp và tương đối hiếm gặp trong thực hành lâm sàng, chiếm khoảng 1% trong tất cả các khối u ác tính nam.Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ khuyến cáo nam giới nên tự kiểm tra tình trạng tinh hoàn mỗi tháng, bao gồm thay đổi kích thước tinh hoàn, to ra hoặc nhỏ đi rõ rệt, khối lượng ở bìu tăng lên và cảm giác bị tụt bìu. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào, bạn nên tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia y tế kịp thời.Đặc biệt, khi bạn cảm thấy rằng bìu bị sưng, hoặc cảm thấy như mình đã đặt một chiếc bánh nhỏ trong đó và nó tồn tại hơn một tuần, thì chắc chắn bạn cần nhờ đến bác sĩ khám để chẩn đoán ngay lập tức. Đây là lúc phải nhanh chóng xét nghiệm máu và siêu âm bìu.Những cơn đau thường xuất hiện và phát triển cùng với sự gia tăng tuổi tác, nếu bạn quan sát bản thân thấy có bất kỳ một bộ phận nào đó bị đau mà không rõ nguyên nhân, kéo dài trong một tuần, thì phải đặc biệt chú ý.Ví dụ, đau bụng kéo dài là triệu chứng của ung thư đại trực tràng . Xương bị đau có thể là triệu chứng của ung thư di căn. Đau ngực có thể do ung thư phổi.Ung thư tuyến tụy có thể biểu hiện là đau ở vùng bụng trên, chẳng hạn như đau âm ỉ khó chịu hoặc chuột rút ở vùng xung quanh rốn hoặc vùng bụng trên bên phải, thường có cảm giác đau tăng dần, tỏa ra vùng lưng dưới, có thể bùng phát hoặc có thể kéo dài. Đây là dấu hiệu đau nên cẩn thận.Đau họng có thể đơn giản chỉ là một “tác dụng phụ” của mùa đông nhưng đau họng dai dẳng thì hoàn toàn có thể là điều gì đó nghiêm trọng hơn như ung thư thanh quản hay ung thư vòm họng.Trong số những người được khảo sát thì gần 78% không nghĩ rằng đau họng là vấn đề nghiêm trọng.Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho biết, đột ngột giảm cân không rõ nguyên nhân từ 4-5 cân hoặc hơn có thể là dấu hiệu đầu tiên của ung thư. Dấu hiệu này thường gặp ở những người bị ung thư tuyến tụy, dạ dày, phổi hay ung thư thực quản.Co thắt cổ họng, một triệu chứng không phổ biến trong khảo sát này, có thể là một vấn về liên quan đến hệ thần kinh hoặc hệ miễn dịch, hoặc cũng có thể là một dấu hiệu bao gồm cả ung thư thực quản và ung thư dạ dày hoặc vòm họng.Bao gồm chảy máu bất thường bên ngoài hoặc thông qua quá trình bài tiết, chẳng hạn như ho ra máu, có máu trong phân, máu trong nước tiểu. Trong đó, ho ra máu là dấu hiệu phổ biến hơn trong ung thư phổi sớm.Xuất huyết và có máu trong phân là triệu chứng phổ biến hơn ở những người mắc ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Tỷ lệ bệnh dương tính của nhóm người xuất hiện dấu hiệu đi ngoài có máu trong phân là cao hơn. Nhóm người nôn ra máu có tỉ lệ mắc bệnh là 7% -15%, và nhóm người đi ngoài có phân màu đen là 23% -45%.

Quảng An (tổng hợp)