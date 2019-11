Những dấu hiệu 'vặt vãnh' cảnh báo gan sắp hỏng, đến viện khám ngay kẻo muộn

Quảng cáo

Bạn đột nhiên thấy trở nên dễ nhầm lẫn và hay quên, chớ nên coi thường bởi rất có thể bạn đã mắc căn bệnh não gan. Ảnh minh họa: Internet

Nếu thấy ở vùng bụng có dấu hiệu lạ như sưng dưới xương sườn bên phải, thậm chí gây áp lực nặng nề lên cơ hoành khiến chúng ta đau khi thở thì đó cũng là biểu hiện của bệnh gan mà chúng ta cần đề phòng. Ảnh minh họa: Internet

Đôi mắt màu vàng chính là biểu hiện của việc gan đang có vấn đề và là dấu hiệu đặc trưng nhất của bệnh gan.Bilirubin là sắc tố vàng da cam, là chất thải của quá trình vỡ hồng cầu trong máu, sau đó đi qua gan và cuối cùng ra khỏi cơ thể qua phân (chủ yếu) và một lượng nhỏ có trong nước tiểu. Nhưng khi gan đang bị tổn thương, nó có thể dẫn tới sự tích tụ bilirubin, gây ra vàng mắt và vàng da.Ngoài ra, khi da có màu vàng thì cơ thể có thể mắc một số vấn đề về sức khỏe như nhiễm virus, ống mật bị tắc (thường là do sỏi mật), phản ứng với thuốc hoặc thuốc độc, bệnh gan hoặc các tình trạng khác gây ra sự phá vỡ quá nhiều tế bào máu đỏ.Trong số bệnh lý đường tiêu hóa gây ra đầy bụng khó tiêu thì các bệnh về gan là nguy hiểm nhất. Nếu nguyên nhân do bệnh về gan thì giai đoạn đầu sẽ chỉ có đầy bụng, khó tiêu, có thể kết hợp với táo bón, tiêu chảy, gây chán ăn. Tuy nhiên, những biểu hiện này hay bị nhầm lẫn là các rối loạn tiêu hóa thông thường và dễ bị bỏ qua.Sự tăng bất thường áp lực máu xung quanh gan có thể dẫn đến quá trình tích tụ chất lỏng trong bụng. Trong trường hợp này, bạn cần đi gặp bác sĩ ngay để xác định nguyên nhân dẫn tới tình trạng đầy hơi từ khí, thức ăn hay chất lỏng.Ngứa da hay các bệnh về da là do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nhiều trường hợp là do chức năng gan suy giảm gây ra. Khi chức năng gan bị suy giảm, khả năng lọc và đào thải các chất cặn bã trong cơ thể yếu đi và chúng sẽ tích tụ trong cơ thể gây nóng trong, tích tụ dưới da gây ngứa. Do đó, nếu xuất hiện tình trạng ngứa da thường xuyên, bạn cũng nên kiểm tra lại chức năng gan.Tình trạng này có thể liên quan đến mật. Mật là một chất tiêu hóa do gan sản xuất, nhưng ở những người bị xơ gan mật nguyên phát (một bệnh gan tự miễn làm cho ống mật bị xẹp), mật có thể tích tụ và gây ra các triệu chứng đáng chú ý như ngứa da.Nếu thấy ở vùng bụng có dấu hiệu lạ như sưng dưới xương sườn bên phải, thậm chí gây áp lực nặng nề lên cơ hoành khiến chúng ta đau khi thở thì đó cũng là biểu hiện của bệnh gan mà chúng ta cần đề phòng.Những độc tố do vi khuẩn sinh ra vừa phá hoại tế bào gan, vừa làm tiêu hao năng lượng của người bệnh.Một trong những biểu hiện rõ nét của người bị bệnh gan là màu da. Khi quan sát chúng ta có thể thấy màu da của người bị bệnh vàng hơn người bình thường, đặc biệt là lòng bàn tay khi mang ra so sánh. Bởi lẽ, khi gan không có khả năng thải các độc tố ra ngoài cơ thể, độc tố sẽ bám lại và tích tụ dưới da, làm cho da có màu sắc bất thường.Ngoài ra, bệnh còn thể hiện ở màu mắt và nước tiểu của người bị bệnh (nước tiểu có màu vàng đục, đậm).Thường thì người bị suy giảm chức năng gan sẽ cảm thấy kém ăn, nhiều trường hợp bị giảm cân, rối loạn chức năng gan, thiếu máu và hay có cảm giác buồn nôn.Do đó, khi mắc bệnh về gan, người bệnh cần có chế độ ăn uống hợp lý giúp giảm tải công việc cho gan và tăng cường chức năng gan.Theo Đông y cho rằng, khi độc tố tích tụ trong gan, trên móng tay sẽ có biểu hiện rõ ràng.Nếu móng tay màu trắng bạc, có thể bạn đang bị thiếu máu mãn tính, hoặc có vấn đề về gan, thận.Nếu bề mặt móng tay lồi lõm, hoặc có các đường vân dọc theo móng tay, có thể đó là dấu hiệu gan không tốt.Trường hợp vùng đỉnh mũi có màu đỏ xuất hiện ở người bị bệnh gan thường là nữ giới, do chức năng gan giảm sút, có thể dẫn đến rối loạn nội tiết tố, gây ra hiện tượng vùng mũi có màu đỏ, thậm chí một số người có biểu hiện đỏ khắp vùng mặt.Mệt mỏi kéo dài đôi khi là một tín hiệu mà cơ thể gửi tới cho bạn, cho thấy một số cơ quan trong cơ thể đang có vấn đề.Có nhiều nguyên nhân dẫn tới trạng thái mệt mỏi, nhiều trong số chúng tương đối vô hại (như ngủ không đủ giấc). Tuy nhiên, bệnh gan cũng có thể gây ra tình trạng mệt mỏi.Một nghiên cứu năm 2018 công bố trên tạp chí Liver International cho thấy mối liên quan giữa bệnh gan mạn tính và trạng thái trầm cảm lo lắng. Vì vậy, đây là một triệu chứng quan trọng của ung thư gan.Thừa cân hoặc béo phì sẽ gây ra rất nhiều vấn đề đối với cơ thể. Bệnh gan nhiễm mỡ đang gia tăng, đặc biệt là ở những người ở độ tuổi 40 và 50. Về cơ bản, đây là quá trình tích tụ chất béo đã tích tụ trong gan, dẫn đến xơ gan.Do đó hãy làm chủ chế độ dinh dưỡng để ngăn chặn nguy cơ phát triển bệnh gan nhiễm mỡ, chẳng hạn như béo phì, cholesterol cao và tiểu đường loại 2.Bạn đột nhiên thấy trở nên dễ nhầm lẫn và hay quên, chớ nên coi thường bởi rất có thể bạn đã mắc căn bệnh não gan.Bệnh não gan hoặc hôn mê gan là tình trạng rối loạn ý thức, hành vi và hôn mê do rối loạn chức năng gan gây ra. Bệnh gây ra do sự rối loạn trao đổi chất của hệ thống thần kinh trung ương do các độc tố không được gan chuyển hóa và đào thải vì suy chức năng gan. Bệnh não gan cũng là dấu hiệu gan suy yếu quá nặng.Một dấu hiệu báo động nữa là lòng bàn tay đột nhiên có màu đỏ không rõ lý do. Đây có thể là do bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, một tình trạng xảy ra khi có quá nhiều mỡ tích tụ trong các tế bào gan ở những người hầu như không uống rượu - hoặc kiêng rượu hoàn toàn.Có rất nhiều điều ảnh hưởng đến giấc ngủ, nhưng một nghiên cứu năm 2012 được công bố trên tờ Egyptian Journal of Chest Diseases and Tuberculosis thấy rằng một trong những thủ phạm có thể là xơ gan, khiến bạn khó có giấc ngủ ngon ban đêm – ngay cả khi bạn coi giấc ngủ là một trong những việc phải làm.Bạn đã từng rất ham ăn, và bây giờ không lúc nào cảm thấy đói? Một triệu chứng phổ biến khác của bệnh gan là chán ăn, khiến cho cơn đói không tồn tại khiến bạn trở nên mệt mỏi.Khi có tuổi, cơ thể có thể bắt đầu dễ bầm tím hơn do da trở nên mỏng hơn. Tuy nhiên, nếu thực sự không có giải thích nào về lý do tại sao có nhiều vết bầm tím xuất hiện trên cơ thể, thì có nghĩa là bạn nên nghĩ đến bệnh gan.Bệnh gan có thể gây ra bởi mọi thứ từ việc sử dụng bia rượu đến béo phì, và một dấu hiệu cảnh báo phổ biến là tình trạng sưng ở chân và mắt cá chân. Nếu bạn bị phù và không rõ tại sao, thì đi khám bác sĩ là việc làm cần thiết để đảm bảo không có gì nghiêm trọng xảy ra.Nước tiểu sẫm màu là một dấu hiệu của bệnh gan. Trong khi bilirubin là thủ phạm gây vàng da vàng mắt, thì chất này cũng có thể làm thay đổi màu sắc nước tiểu do nó được bài xuất qua thận.

Thái Hà (tổng hợp)