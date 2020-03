Những loại nước giúp 'giải độc' sau khi uống rượu bia cực tốt

Quảng cáo

Trà xanh có chất axít tanic khử được chất cồn trong rượu. Chính vì thế, uống một ly trà xanh pha có thể sẽ giúp giải rượu. Ảnh minh họa: Internet

Uống rượu say bị nôn không chỉ gây mệt mỏi mà còn làm cho cơ thể mất đi một lượng lớn các khoáng chất cali, canxi, natri... Để giảm cảm giác mệt mỏi và bù ại những vi khoáng đã mất, bạn có thể uống một cốc nước ép cà chua chín. Cà chua chứa nhiều vitamin và khoáng chất nói trên sẽ kịp thời bổ sung cho cơ thể. Ảnh minh họa: Internet

Nước mía cũng rất giàu vitamin và khoáng chất như phốt pho, sắt, kali, canxi và magiê giúp bổ sung những khoáng chất đã mất khi say, làm giảm cảm giác mệt mỏi cho người say rượu. Ảnh minh họa: Internet

Theo Y học cổ truyền, uống nước đậu đen có vị ngọt nhạt, tính mát, có tác dụng bổ huyết, bổ can thận, giải phong nhiệt, giải độc, hạ khí, lợi tiểu. Do đó, người ta uống nước đậu đen để giải độc rượu bia. Ảnh minh họa: Internet

Nước chanh khi vào cơ thể sẽ có tính kiềm, giúp trung hòa aixt trong rượu, đồng thời lượng vitamin và muối có trong nước chanh muối sẽ giúp kích thích dạ dày nhanh chóng tiêu hóa các chất cồn trong rượu, bia . Nước chanh là một chất lợi tiểu làm sạch đường ruột, cung cấp chất bổ cho gan để đào thải độc tố...Vì vậy khi say rượu bia uống nước hanh sẽ giúp cơ thể đào thải độc tố, đào thải cồn ra ngoài nhanh hơn qua việc đi tiểu, sẽ giúp giải rượu nhanh hơn.Theo Đông y, đậu xanh có vị ngọt, tính hàn, không độc, bổ nguyên khí, thanh nhiệt mát gan, giải độc. Vì vậy, nước đậu xanh, cháo hoặc chè đậu xanh có tác dụng giải rượu rất nhanh, hiệu quả. Uống nước đậu xanh thì cảm giác mệt mỏi, đau đầu vào hôm sau cũng không còn.Trà xanh có chất axít tanic khử được chất cồn trong rượu. Chính vì thế, uống một ly trà xanh pha có thể sẽ giúp giải rượu.Khổ qua có tác dụng giải độc gan. Ngoài ra, uống nước khổ qua thường xuyên có thể giúp giải nhiệt, giúp gan hoạt động tốt.Nước chanh giàu vitamin C, có thể giúp người say thoát khỏi cảm giác khó chịu do bia rượu . Ngoài ra, nước chanh cũng có thể làm giảm tình trạng mất nước do chất cồn gây ra và có thể giúp đẩy chất độc ra khỏi cơ thể.Nước ép cóc chứa nhiều vitamin, giúp làm giảm cơn đau đầu, nhức mỏi cơ thể khi say rượu. Không chỉ vậy, đối với những người không say, nước uống cóc cũng rất bổ dưỡng và tốt cho cơ thể.Uống rượu say bị nôn không chỉ gây mệt mỏi mà còn làm cho cơ thể mất đi một lượng lớn các khoáng chất cali, canxi, natri... Để giảm cảm giác mệt mỏi và bù ại những vi khoáng đã mất, bạn có thể uống một cốc nước ép cà chua chín. Cà chua chứa nhiều vitamin và khoáng chất nói trên sẽ kịp thời bổ sung cho cơ thể.Làm nước gừng tươi để giải rượu cực kỳ đơn giản mà hiệu quả, chỉ cần vài lát gừng tươi cùng với nước ấm. Gừng có tính ấm, nóng, cay khi sử dụng sẽ kích thích quá trình lưu thông máu, giúp máu lưu thông tốt hơn nhờ đó giảm nồng độ cồn trong máu, giảm choáng váng, nhức đầu do rượu bia gây ra...Uống nhiều nước lọc là một trong những cách có thể thải độc rượu nhanh chóng. Nước sẽ bù đắp lượng nước mà mà chúng ta thiếu. Đồng thời, nước cũng có thể giúp pha loãng lượng cồn trong máu.Nước mía cũng rất giàu vitamin và khoáng chất như phốt pho, sắt, kali, canxi và magiê giúp bổ sung những khoáng chất đã mất khi say, làm giảm cảm giác mệt mỏi cho người say rượu Theo Đông y, củ sắn dây có vị ngọt, tính bình, hơi mát, có công năng giải biểu, thanh nhiệt, sinh tân… Theo Tây y, thành phần chính của bột sắn dây là tinh bột và các chất soybean flavone, isofvane có tác dụng làm giãn động mạch vành và động mạch não, ổn định đường trong máu, làm hết co giật cơ bắp, hạ nhiệt, giải khát… Chính vì thế, cả Đông y lẫn y học hiện đại đều công nhận bột sắn dây có tác dụng giải rượu thần kì.Theo Y học cổ truyền, uống nước đậu đen có vị ngọt nhạt, tính mát, có tác dụng bổ huyết, bổ can thận, giải phong nhiệt, giải độc, hạ khí, lợi tiểu. Do đó, người ta uống nước đậu đen để giải độc rượu bia

Quảng An (tổng hợp)